สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:13 น.
122
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง "โสด" จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่

เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมาโดยตลอดว่า การสมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจจำเป็นต้อง โสด จริงหรือไม่? ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานศาลปกครอง ได้เผยแพร่เกร็ดความรู้ทางกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า กฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 301/2564 (คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง)

เรื่องราวนี้มาจากคดีของ นายมังคุดคัด (นามสมมติ) ที่ได้สมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและสามารถสอบผ่านทุกขั้นตอน ทั้งข้อเขียน, การทดสอบร่างกาย และการสัมภาษณ์ แต่สุดท้ายกลับถูกตัดสิทธิ์ โดยให้เหตุผลว่าเขามี ‘สถานะสมรส’ ในวันสมัคร ซึ่งขัดกับประกาศรับสมัครของตำรวจภูธรภาคที่กำหนดว่าผู้สมัครต้องเป็นบุคคลโสด

นายมังคุดคัดเห็นว่าการตัดสิทธิ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรม

จริงหรือไม่จะเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้องโสด
สำนักงานศาลปกครอง

คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด กฎท้องถิ่นใหญ่กว่ากฎหมายหลักไม่ได้

ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและกฎ ก.ตร. ที่เป็นกฎหมายหลัก ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตำรวจไว้เพียงเรื่องอายุ (18-35 ปี) และคุณสมบัติอื่นๆ แต่ไม่มีข้อใดที่กำหนดว่าต้องมีสถานะโสด

ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคออกประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขว่า ‘ต้องโสด’ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เกินกว่ากฎหมายให้อำนาจไว้ ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศในส่วนที่ตัดสิทธิ์นายมังคุดคัด

แล้วทำไมถึงเคยมีกฎนี้?

ส่วนคำถามที่ว่าทำไมในอดีตจึงเคยมีกฎนี้อยู่ อาจเป็นเพราะการฝึกในโรงเรียนนายสิบตำรวจมีความเข้มข้นสูงและต้องอยู่ประจำตลอดหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาในอดีตอาจมองว่าการมีสถานะโสดจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกไม่มีภาระหรือความกังวลเรื่องครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎดังกล่าวไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายหลัก ศาลจึงเห็นว่าไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้

สรุปได้ว่า จากคำพิพากษานี้ได้สร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนแล้วว่า การมีสถานะสมรสไม่ได้เป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

