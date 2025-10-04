เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบอารีนา ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS อูนิโอน เบอร์ลิน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น.
- สนาม : ไบอารีนา
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – อูนิโอน เบอร์ลิน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล ปาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟล็คเค่น, จาเรลล์ ควานซ่า, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา, ลูกัส บาซเกซ, เอเซเกล ปาลาซิออส, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้, นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน, พาทริค ชิค
อูนิโอน เบอร์ลิน
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ชเตฟเฟ่น เบาม์การ์ท จะยังไม่สามารถใช้งาน ลิวาน เบอร์คู, โรเบิร์ต สคอฟ และ สแตนลีย์ เอ็นโซกี ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เฟรเดริก เรินนอฟ, ดานิโย โดกี, เลโอโพลด์ เคอร์เฟลด์, ทอม โรเธ่อ, คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า, ยานิค ฮาเบอเรอร์, แดร์ริค เคิน, โอลิเวอร์ เบิร์ก, อิลยาส อันซาห์, อังเดรย์ อิลิช
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – อูนิโอน เบอร์ลิน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 12/04/2025 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา)
- 30/11/2024 อูนิโอน เบอร์ลิน 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 06/04/2024 อูนิโอน เบอร์ลิน 0-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 12/11/2023 เลเวอร์คูเซ่น 4-0 อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา)
- 29/04/2023 อูนิโอน เบอร์ลิน 0-0 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 01/10/2025 เสมอ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
- 27/09/2025 ชนะ ซังต์.เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/2025 เสมอ มึนเชนกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 18/09/2025 เสมอ โคเปนเฮเก้น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
- 12/09/2025 ชนะ แฟรงค์เฟิร์ต 3-1 (บุนเดสลีกา)
อูนิโอน เบอร์ลิน
- 28/09/2025 เสมอ ฮัมบูร์ก 0-0 (เหย้า) บุนเดสลีกา
- 21/09/2025 ชนะ แฟรงค์เฟิร์ต 4-3 (เยือน) บุนเดสลีกา
- 13/09/2025 แพ้ ฮอฟเฟนไฮม์ 2-4 (เหย้า) บุนเดสลีกา
- 31/08/2025 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 0-3 (เยือน) บุนเดสลีกา
- 23/08/2025 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 2-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟล็คเค่น (GK) – จาเรลล์ ควานซ่า, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา – ลูกัส บาซเกซ, เอเซเกล ปาลาซิออส (เอเซเกล เฟร์นานเดซ), โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้ – นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน – พาทริค ชิค
อูนิโอน เบอร์ลิน (3-4-2-1) : เฟรเดริก เรินนอฟ (GK) – ดานิโย โดกี, เลโอโพลด์ เคอร์เฟลด์, ทอม โรเธ่อ – คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า, ยานิค ฮาเบอเรอร์, แดร์ริค เคิน – โอลิเวอร์ เบิร์ก, อิลยาส อันซาห์ – อังเดรย์ อิลิช
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เลเวอร์คูเซ่น 1-1 อูนิโอน เบอร์ลิน
