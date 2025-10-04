แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด ระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ซันเดอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – ซันเดอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม ในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้น
คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย เซนเน่อ ลัมเมนส์, มัตไธส์ เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลุค ชอว์, ดีโอโก้ ดาโล่ต์, มานูเอล อูการ์เต้, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, แพทริก ดอร์กู, ไบรอัน เอ็มเบอโม่, มาเตอุส กุนญ่า, เบนจามิน เชชโก้
ซันเดอร์แลนด์
ทางทีมผู้มาเยือน ทัพแมวดำ ของกุนซือ เรชีส เลอ บรีส ในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ โรเมน มันเดิล, เดนนิส เคอร์กิ้น, อาจี อาเลเซ่และ เลโอ เยลเด้ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย โรบิน รูฟส์, นอร์ดี มูกีเล่, แดเนียล บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อาร์กตูร์ มาซูอากู, คริส ริกก์, กรานิต ชาคา, โนอาห์ ซาดิกี้, เชมส์ดีน ทาลบี, วิลสัน อิซิดอร์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู – ซันเดอร์แลนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 04/05/2025 เบรนท์ฟอร์ด 4-3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/2024 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 30/03/2024 เบรนท์ฟอร์ด 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 07/10/2023 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 05/04/2023 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 27/09/2025 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/2025 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/2025 แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/08/2025 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/08/2025 เสมอ กริมสบี้ 2-2 (แพ้ลูกจุดโทษ 11-12, คาราบาวคัพ)
ซันเดอร์แลนด์
- 27/09/2025 ชนะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/2025 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/2025 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/08/2025 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/2025 เสมอ ฮัดเดอส์ฟีลด์ ทาวน์ 1-1 (แพ้ลูกจุดโทษ 5-6, คาราบาวคัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธส์ เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – นุสแซร์ มาซราอุย, กาเซมีโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, แพทริก ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ – เบนจามิน เชชโก้
ซันเดอร์แลนด์ (4-3-3) : โรบิน รูฟส์ (GK) – นอร์ดี มูกีเล่, แดเนียล บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อาร์กตูร์ มาซูอากู – คริส ริกก์, กรานิต ชาคา, โนอาห์ ซาดิกี้ – เชมส์ดีน ทาลบี, วิลสัน อิซิดอร์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 1-1 ซันเดอร์แลนด์
