ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68
4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS ไลป์ซิก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.30 น.
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – ไลป์ซิก
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่สามารถใช้งาน เอ็มเร่ ชาน, ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ และ อารอนอันเซลมิโน่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่
ไลป์ซิก
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ โอเล่ แวร์เนอร์ จะยังไม่สามารถใช้งาน ซาเวอร์ ชลาเกอร์, คอสต้า เนเดลจ์โควิช, แม็กซ์ ฟินค์กราเฟ, อมาดู ไฮดาร่า และ เบนจามิน เฮนริชส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ปีเตอร์ กูลาคชี่, ริเดิล บากู, วิลลี่ ออร์บาน, คาสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์, อัสสัน อูโอดราโอโก้, นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟ บอมการ์ทเนอร์, โยฮัน บากาโยโก้, โรมูโล และ ยาน ดิโอมันเด้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – ไลป์ซิก
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 15/03/25 ไลป์ซิก 2-0 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 02/11/24 ดอร์ทมุนด์ 2-1 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
- 27/04/24 ไลป์ซิก 4-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 09/12/23 ดอร์ทมุนด์ 2-3 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
- 05/04/23 ไลป์ซิก 2-0 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 01/10/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 16/09/25 เสมอ ยูเวนตุส 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
ไลป์ซิก
- 27/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 20/09/25 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 13/09/25 ชนะ ไมนซ์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 30/08/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 22/08/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-6 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็มเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์ – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่
ไลป์ซิก (4-3-3) : ปีเตอร์ กูลาคชี่ (GK) – ริเดิล บากู, วิลลี่ ออร์บาน, คาสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์ – อัสสัน อูโอดราโอโก้, นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟ บอมการ์ทเนอร์ – โยฮัน บากาโยโก้, โรมูโล, ยาน ดิโอมันเด้
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ดอร์ทมุนด์ 2-1 ไลป์ซิก
