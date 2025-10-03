ข่าว

เปิดตัว ตู้ห่วงใย ตรวจ-รับยาฟรี 32 อาการ สานต่อนโยบาย 30 บาท

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 09:42 น.
เพจครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี โปรโมตโครงการ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ นำร่องติดตั้งตู้บริการสุขภาพเบื้องต้นตามจุดบริการต่างๆ ย้ำเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชนไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

เพจครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี โปรโมตโครงการ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ นำร่องติดตั้งตู้บริการสุขภาพเบื้องต้นตามจุดบริการต่างๆ ย้ำเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชนไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่

พรรคเพื่อไทย เดินหน้าสานต่อนโยบายด้านสาธารณสุข โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวโครงการ ตู้ห่วงใย ซึ่งเป็นตู้บริการสุขภาพเบื้องต้นที่ติดตั้งตามจุดบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น

เพจเฟซบุ๊ก ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่าประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจและรับยาสำหรับอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ 32 อาการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตู้ห่วงใยรักษาทุกที่ 30 บาท
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

สานต่อนโยบาย 30 บาท

โครงการ ‘ตู้ห่วงใย’ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยนำเสนอเพื่อต่อยอดจากนโยบายในอดีตที่ประสบความสำเร็จอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค ของพรรคไทยรักไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไทย

ในโพสต์ดังกล่าวยังได้ระบุข้อความสำคัญว่า “ไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ นโยบายของพรรคเรายังเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนในการผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

แนะนำโครงการตู้ห่วงใย รักษาทุกที่
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

สำหรับภาพประกอบที่นำมาเผยแพร่คือ ตู้ห่วงใย ที่ติดตั้งให้บริการประชาชน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดบริการนำร่องของโครงการ

ตู้ห่วงใย คืออะไร ใครสามารถใช้บริการได้บ้าง?

เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ ตู้ห่วงใย ผ่านตากันมาบ้าง แต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรและใช้งานอย่างไร วันนี้ The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักนวัตกรรมด้านสาธารณสุขภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ช่วยให้การหาหมอเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณ

ตู้ห่วงใยรักษาทุกที่ 30 บาทใช้งานยังไง
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

ตู้ห่วงใย คือ Kiosk บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง (30 บาท) ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถพบแพทย์ผ่านวิดีโอคอล พร้อมวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น (ความดัน, อุณหภูมิ, ออกซิเจน) ได้จากตู้โดยตรง โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับชุมชน

ตู้ห่วงใยรักษาทุกที่ 30 บาท เจ็บคอ ปวดหัว ใช้ได้
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้มีสิทธิบัตรทอง (30 บาท) ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 42 กลุ่มอาการที่กำหนดไว้ เช่น มีไข้, ปวดหัว, ไอ, เจ็บคอ หรือท้องเสีย โดยระบบนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือภาวะฉุกเฉิน

ตู้ห่วงใยรักษาทุกที่ 30 บาท วิธีการใช้
ภาพจาก : ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี

วิธีใช้งานตู้ห่วงใย 4 ขั้นตอนง่ายๆ

  1. เดินทางไปยังจุดบริการที่มี ‘ตู้ห่วงใย’ ติดตั้ง
  2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
  3. วัดสัญญาณชีพเบื้องต้นตามคำแนะนำที่หน้าจอ เช่น วัดความดัน, อุณหภูมิร่างกาย, และค่าออกซิเจนในเลือด
  4. พบแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เพื่อวินิจฉัยอาการ จากนั้นแพทย์จะสั่งยาให้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือเลือกบริการจัดส่งยาถึงบ้าน

จุดตั้งบริการ ตู้ห่วงใยรักษาทุกที่ 30 บาท

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นบริการภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่

ข้อดีที่ชัดเจนคือการเพิ่มความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ แต่ก็มีความท้าทายในด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการขยายจุดติดตั้งและบำรุงรักษา รวมถึงความเสี่ยงในการวินิจฉัยอาการผ่านระบบทางไกล ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการประเมินและพัฒนาต่อไป

