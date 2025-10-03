เปิดตัว ตู้ห่วงใย ตรวจ-รับยาฟรี 32 อาการ สานต่อนโยบาย 30 บาท
เพจครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี โปรโมตโครงการ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ นำร่องติดตั้งตู้บริการสุขภาพเบื้องต้นตามจุดบริการต่างๆ ย้ำเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชนไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
พรรคเพื่อไทย เดินหน้าสานต่อนโยบายด้านสาธารณสุข โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวโครงการ ตู้ห่วงใย ซึ่งเป็นตู้บริการสุขภาพเบื้องต้นที่ติดตั้งตามจุดบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น
เพจเฟซบุ๊ก ครอบครัวเพื่อไทย ราชบุรี ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่าประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจและรับยาสำหรับอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ 32 อาการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สานต่อนโยบาย 30 บาท
โครงการ ‘ตู้ห่วงใย’ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยนำเสนอเพื่อต่อยอดจากนโยบายในอดีตที่ประสบความสำเร็จอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค ของพรรคไทยรักไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไทย
ในโพสต์ดังกล่าวยังได้ระบุข้อความสำคัญว่า “ไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ นโยบายของพรรคเรายังเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนในการผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาพประกอบที่นำมาเผยแพร่คือ ตู้ห่วงใย ที่ติดตั้งให้บริการประชาชน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดบริการนำร่องของโครงการ
ตู้ห่วงใย คืออะไร ใครสามารถใช้บริการได้บ้าง?
เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ ตู้ห่วงใย ผ่านตากันมาบ้าง แต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรและใช้งานอย่างไร วันนี้ The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักนวัตกรรมด้านสาธารณสุขภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ช่วยให้การหาหมอเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณ
ตู้ห่วงใย คือ Kiosk บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง (30 บาท) ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถพบแพทย์ผ่านวิดีโอคอล พร้อมวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น (ความดัน, อุณหภูมิ, ออกซิเจน) ได้จากตู้โดยตรง โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับชุมชน
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้มีสิทธิบัตรทอง (30 บาท) ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 42 กลุ่มอาการที่กำหนดไว้ เช่น มีไข้, ปวดหัว, ไอ, เจ็บคอ หรือท้องเสีย โดยระบบนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือภาวะฉุกเฉิน
วิธีใช้งานตู้ห่วงใย 4 ขั้นตอนง่ายๆ
- เดินทางไปยังจุดบริการที่มี ‘ตู้ห่วงใย’ ติดตั้ง
- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
- วัดสัญญาณชีพเบื้องต้นตามคำแนะนำที่หน้าจอ เช่น วัดความดัน, อุณหภูมิร่างกาย, และค่าออกซิเจนในเลือด
- พบแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เพื่อวินิจฉัยอาการ จากนั้นแพทย์จะสั่งยาให้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือเลือกบริการจัดส่งยาถึงบ้าน
สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นบริการภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่
ข้อดีที่ชัดเจนคือการเพิ่มความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ แต่ก็มีความท้าทายในด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการขยายจุดติดตั้งและบำรุงรักษา รวมถึงความเสี่ยงในการวินิจฉัยอาการผ่านระบบทางไกล ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการประเมินและพัฒนาต่อไป
