ช็อก บุกจับ “หลวงพี่” แอดมินกลุ่บลับ คลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดเพียบ
เจ้าหน้าที่บุกจับ หลวงพี่ ในวัดพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นแอดมินกลุ่บลับ มีคลิปลามกเด็กและคลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดจำนวนมาก
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ได้เปิด ปฏิบัติการ “กวาดลานวัด” บุกเข้าตรวจค้นกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังสืบทราบว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กทางออนไลน์
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ได้แจ้งข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี สืบสวนจนพบว่า บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่สื่อผิดกฎหมายคือ พระประชา อายุ 29 ปี ซึ่งจำวัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดจันทบุรี พระประชาฯ ให้การยอมรับสารภาพว่า ตนเป็นแอดมินดูแล กลุ่มลับ 18+ บนแพลตฟอร์ม Telegram และ X (ทวิตเตอร์) มานานกว่า 2-3 ปี โดยมีพฤติการณ์เก็บเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่ม รายละ 100 บาท โอนเข้าบัญชีส่วนตัว เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เข้าถึงสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก ทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ
จากการตรวจค้นหลักฐานพบคลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดจำนวนมากภายในกุฏิ ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิทัลที่บันทึกไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กไว้เต็มไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงสามเณรถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้พระประชา ลาสิกขาทันที ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยถูกแจ้งหลายข้อหาหนัก “ครอบครอง ผลิต มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/2แสวงหาประโยชน์
จากการค้า การเผยแพร่ หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ใช้สื่อลามกอนาจารเด็ก จากพฤติการณ์เก็บเงินค่าสมาชิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ ข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกที่เกี่ยวกับเด็ก”
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการ สืบสวนขยายผล เพื่อติดตามหาผู้ร่วมกระทำผิด ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการที่อยู่ในกลุ่มลับผิดกฎหมายดังกล่าว เพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้หมดสิ้น
