โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.
เตรียมตัว! เอกนิติ เผย โครงการคนละครึ่ง เข้าที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค. 68 มีระยะเวลาให้ใช้ 2 เดือน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าไลน์โครงการ คนละครึ่ง ว่าในสัปดาห์หน้าจะนำหลักการของโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ โดยจะใช้รูปแบบเดิม ที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ว และจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.นี้ โดยจะมีระยะเวลาใช้ได้ 2 เดือน โครงการคนละครึ่งจะเป็นพลัสใน 2 มิติ คือโครงการคนละครึ่ง จะเป็น 200 บาทต่อวัน เพื่อทำให้ Quick big win
นายเอกนิติ อธิบายต่อว่า Quick คือเร็ว นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เลยในสัปดาห์หน้า Big คือ จากเดิมสมทบ 150 บาทเพิ่มเป็น 200 บาท Win คือ ให้ประชาชนร้านค้าครั้งนี้พิเศษ จะเพิ่มให้นิติบุคคลขนาดเล็กรายย่อยเข้าได้ด้วย ซึ่งเกิดมาจากการที่เราได้รับฟังเสียงประชาชน ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รู้สึกว่าได้ เงินก็จะกระจายไปสู่พ่อค้าแม่ค้า
ส่วนพลัส คนที่ยื่นภาษีในระบบจะได้เงินมากกว่า 2,400 บาท มากกว่าเพราะเงินนี้มาจากผู้ที่เสียภาษีประชาชน จะทำให้คนที่เสียภาษีรู้ว่าการเสียภาษีก็มีประโยชน์ และทำให้เห็นหลักการปฏิรูประบบการคลัง สุดท้ายเป็นเรื่องของพลัสที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ให้คนไทยพ่อค้าแม่ค้า ได้รู้จักดิจิทัล รวมไปถึง E-commerce ระบบบัญชี ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนคนละครึ่ง เงื่อนไข 3 กลุ่ม บัตรคนจน-คนทั่วไป-คนยื่นภาษี ได้ไม่เท่ากัน
- รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง ไม่ทันประชุม ครม. วันนี้ ทันเดือนตุลาคมแน่นอน
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 68 ได้เท่าไหร่? รอรับ ‘คนละครึ่งพลัส’ ลงทะเบียนไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: