นักปีนเขาพลัดตกเขาดับ ตะเกี้ยตะกายเอาชีวิตรอด หลังปลดเชือกถ่ายรูป

นักปีนเขาพลัดตกเขาสูง 650 ฟุตดับที่ยอดเขานามา ประเทศจีน

สลด นักปีนเขาจีนพลัดตกเขาสูงดับ ตะเกี้ยตะกายเอาชีวิตรอด หลังปลดเชือกนิรภัยเพื่อถ่ายรูป ร่างถูกพบที่โขดหิน เจ้าหน้าที่ชี้สะดุดเหล็กที่รองเท้าตัวเอง พบปีนเขาโดยไม่ขออนุญาต

สำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่วิดีโอวินาทีที่นักปีนเขาชายคนหนึ่งพลัดตกจากยอดเขานามา (Nama Peak) ที่ปกคลุมด้วยหิมะในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ล่าสุดทางการท้องถิ่นได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ พร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุที่น่าสลดใจ เกิดจากความผิดพลาดด้านความปลอดภัยหลายประการ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยคลิปวิดีโอได้บันทึกภาพของ นายหง (Hong) นักปีนเขาวัย 32 ปี ในชุดสีแดง ขณะที่เขากำลังลุกขึ้นยืนแล้วเกิดเสียการทรงตัว ก่อนจะลื่นไถลเอาศีรษะลงไปตามทางลาดชันของภูเขาหิมะอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความตกใจของเพื่อนร่วมทีม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รุดไปยังที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ร่างของเขาถูกพบในพื้นที่โขดหินที่ระดับความสูงประมาณ 5,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

นักปีนเขาจีนพลัดตกเขาสูง 650 ฟุตดับ

จากการสอบสวนเบื้องต้นและคำให้การของพยาน ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดหลายประการ สำนักงานการศึกษาและกีฬาของรัฐกานจือ ยืนยันว่ากลุ่มนักปีนเขาทั้งหมด ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตในการทำกิจกรรมปีนเขาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายหงปลดเชือกนิรภัยของตนเองออกเพื่อที่จะช่วยเพื่อนนักปีนเขาคนอื่น ๆ ถ่ายรูป

อีกทั้งขณะที่เขากำลังลุกขึ้นยืน เจ้าตัวได้สะดุดเข้ากับแครมปอนส์ (Crampons) หรืออุปกรณ์ยางรัดที่มีซี่เหล็กสำหรับเดินบนน้ำแข็งที่ติดอยู่กับรองเท้าของตัวเองจนทำให้เสียหลักลื่นล้ม

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กล่าวสรุปถึงเหตุการณ์นี้ว่า “หากเขาไม่ปลดเชือกนิรภัยออก เหตุการณ์นี้อาจไม่เกิดขึ้น”

ญาติของนายหงเปิดเผยว่า นี่เป็นการพยายามปีนภูเขานามาครั้งแรกของเขา ฝั่งสมาคมนักปีนเขาแห่งเสฉวนยังได้ออกมาชี้แจงเพื่อแก้ไขข้อมูล หลายคนเข้าใจว่าเขาคือมัคคุเทศก์มืออาชีพ แท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงเกษตรกรที่ถือใบรับรองผู้ช่วยนักปีนเขาเท่านั้น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

นักปีนเขาจีนพลัดตกเขาสูง 650 ฟุตดับ หลังปลดเชือกนิรภัยเพื่อถ่ายรูป นาทีนักปีนเขาจีนพลัดตกเขาสูง หลังปลดเชือกนิรภัยเพื่อเซลฟี่

ข้อมูลจาก : mustsharenews

