สาวดาว Onlyfans ช็อก เพื่อนรักอิจฉา แจ้งตำรวจ บอกลูก แม่ทำคลิปโป๊ขาย เพราะทำเงิน 55 ล้าน
ลูซี แบงส์ อดีตพนักงานธนาคาร ผันตัวทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่ Onlyfans สร้างรายได้กว่า 55 ล้านบาท เผยความเจ็บปวดที่ถูกคนใกล้ตัวคุกคาม กล่าวหาว่าเป็นแม่ที่ไม่ดี
ลูซี แบงส์ คุณแม่ลูกสองวัย 34 ปี จากเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยเรื่องราวสุดเจ็บปวด เมื่อ “เพื่อน” ที่เธอไว้ใจ นำเรื่องที่ตนแอบทำงานเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ไปแจ้งตำรวจ แถมบอกลูกๆ ของเธอ
ลูซีตัดสินใจลาออกจากงานประจำในธนาคาร หันมาสร้างคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่บนแพลตฟอร์ม OnlyFans หลังจากแยกทางกับสามีเมื่อ 6 ปีก่อน เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพตัวเอง ตลอด 4 ปีในเส้นทางนี้ เธอโกยรายได้จากหนุ่มๆ ที่มาสมัครสมาชิก มากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 55 ล้านบาท) เมื่อได้เงินมากพอ คุณแม่ที่ยอมขายเรือนร่าง ก็ถอยออกมาจากวงการ และนำเงินมาก่อตั้งบริษัท Million Billion Media ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดที่ช่วยโปรโมตครีเอเตอร์สายผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
ในช่วงแรก ลูซีพยายามอย่างหนักที่จะเก็บอาชีพใหม่นี้เป็นความลับจากคนในชุมชน เพราะไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองใจให้ใคร แต่ความลับก็ถูกเปิดเผย เมื่อกลุ่มคนที่เธอเรียกว่า “เพื่อน” ได้สมัครสมาชิก OnlyFans ของเธอ และเริ่มคุกคามด้วยวิธีการต่างๆ
“พวกเขาจะส่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตฉันกลับมาให้ฉัน เพื่อทำให้ฉันกลัวและแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นใคร” ลูซีกล่าว เธอยังเล่าว่ามีการนำภาพของเธอไปส่งต่อ ที่เลวร้ายที่สุดคือคนกลุ่มนี้ได้โทรไปแจ้งโรงเรียนของลูก, ตำรวจ และหน่วยงานคุ้มครองเด็ก โดยกล่าวหาว่าเธอเป็น “แม่ที่ไม่ดี”
ลูซี ยอมรับว่าการถูกกล่าวหาเช่นนั้นทำให้เธอเจ็บปวดอย่างมาก แต่เธอก็ตั้งสติได้อย่างรวดเร็ว “ความเป็นแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน ใครก็ตามที่รู้จักฉันจริงๆ จะรู้ว่าฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก” เธอกล่าว
เรื่องราวที่น่าผิดหวังที่สุดคือวันที่ลูกชายวัย 10 ขวบของเธอเดินมาถามตรงๆ ว่า “แม่ครับ แม่ทำ OnlyFans เหรอ?” ซึ่งทำให้เธอรู้ว่ามีคนจงใจนำเรื่องนี้ไปบอกลูกของเธอ
“ฉันตั้งใจว่าจะคุยเรื่องนี้กับลูกๆ อยู่แล้ว แต่ฉันเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะมันยังไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา การที่มีคนอื่นมาแย่งชิงโอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้กับลูกด้วยตัวเองมันน่าผิดหวังมาก ฉันใช้เวลาหลายปีในการปกป้องลูกๆ จากสิ่งที่ไม่เหมาะสม และฉันก็ทำหน้าที่นั้นได้ดีมาตลอด”
