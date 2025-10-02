ข่าวต่างประเทศ

สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยาชื่อดัง แม่พระของชิมแปนซี อุทิศตนจนวันสุดท้าย

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 08:59 น.
58
สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยาชื่อดัง แม่พระของชิมแปนซี อุทิศตนจนวันสุดท้าย

สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยาชื่อดัง ผู้ปฏิวัติความเข้าใจเรื่องชิมแปนซี สิริอายุ 91 ปี

วงการวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์โลกสูญเสียบุคคลสำคัญ เจน กูดดอลล์ (Jane Goodall) นักวานรวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านลิงชิมแปนซีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ขณะมีอายุได้ 91 ปี

สถาบันเจน กูดดอลล์ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวการเสียชีวิต ว่าเธอถึงแก่กรรมขณะอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อบรรยายในสหรัฐอเมริกา และมีกำหนดการจะขึ้นพูดที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ในวันศุกร์นี้

เจน กูดดอลล์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1960 ที่ว่าลิงชิมแปนซีสามารถสร้างและใช้เครื่องมือเป็น ซึ่งการค้นพบนี้ได้ปฏิวัติวงการวานรวิทยาและความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์อย่างสิ้นเชิง

เจนเกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก่อนเดินทางไปยังประเทศเคนยาในปี 1957 เริ่มทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในแทนซาเนียภายใต้การดูแลของนักมานุษยวิทยาชื่อดัง หลุยส์ ลีกคี (Louis Leakey) แนวทางการทำงานของเธอแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น โดยเจนจะตั้งชื่อให้กับลิงชิมแปนซีที่ศึกษาแทนการใช้หมายเลข และเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมลิงชิมแปนซี

FILE – President Joe Biden, right, presents the Presidential Medal of Freedom, the Nation’s highest civilian honor, to conservationist Jane Goodall in the East Room of the White House, Jan. 4, 2025, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

ในปี 1977 เธอได้ก่อตั้ง “สถาบันเจน กูดดอลล์” (Jane Goodall Institute) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการอนุรักษ์ลิงใหญ่ รวมถึงก่อตั้งโครงการสำหรับเยาวชน “Roots and Shoots” และโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแอฟริกา

เรื่องราวชีวิตและผลงานของเจนถูกนำเสนอผ่านสารคดีมากกว่า 40 เรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสารคดีเรื่อง “Jane” ในปี 2017 ซึ่งได้รับรางวัลเอมมี่ถึง 2 รางวัล

ในช่วงบั้นปลายชีวิต เจน กูดดอลล์ อุทิศตนให้กับการเดินทางไปบรรยายทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมของสัตว์ มีทายาทเป็นลูกชาย 1 คน หลาน 3 คน และน้องสาว 1 คน

FILE - Anthropologist Jane Goodall, right with husband Hugo van lawick behind camera, January 1974. Goodall, the conservationist renowned for her groundbreaking chimpanzee field research and globe-spanning environmental advocacy, died Wednesday, Oct. 1, 2025. She was 91.
(AP Photo, File)
FILE - British anthropologist Jane Goodall is pictured in 1975, location unknown. Goodall, the conservationist renowned for her groundbreaking chimpanzee field research and globe-spanning environmental advocacy, died Wednesday, Oct. 1, 2025. She was 91.
(AP Photo, File)
FILE - Primatologist and environmental activist Dr. Jane Goodall poses during an interview, Sept. 15, 2011, in New York.
(AP Photo/Kathy Willens, File)
FILE – Primatologist and conservationist Jane Goodall delivers the 50th George Gamow Memorial Lecture at the University of Colorado, Boulder, Colo., Oct. 1, 2015. (AP Photo/Brennan Linsley, File)
FILE – Jane Goodall plays with Bahati, a 3-year-old female chimpanzee, at the Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary near Nanyuki, north of Nairobi, on Dec. 6, 1997. (AP Photo/Jean-Marc Bouju, File)

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

