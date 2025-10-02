สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยาชื่อดัง แม่พระของชิมแปนซี อุทิศตนจนวันสุดท้าย
สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยาชื่อดัง ผู้ปฏิวัติความเข้าใจเรื่องชิมแปนซี สิริอายุ 91 ปี
วงการวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์โลกสูญเสียบุคคลสำคัญ เจน กูดดอลล์ (Jane Goodall) นักวานรวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านลิงชิมแปนซีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ขณะมีอายุได้ 91 ปี
สถาบันเจน กูดดอลล์ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวการเสียชีวิต ว่าเธอถึงแก่กรรมขณะอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อบรรยายในสหรัฐอเมริกา และมีกำหนดการจะขึ้นพูดที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ในวันศุกร์นี้
เจน กูดดอลล์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1960 ที่ว่าลิงชิมแปนซีสามารถสร้างและใช้เครื่องมือเป็น ซึ่งการค้นพบนี้ได้ปฏิวัติวงการวานรวิทยาและความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์อย่างสิ้นเชิง
เจนเกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก่อนเดินทางไปยังประเทศเคนยาในปี 1957 เริ่มทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในแทนซาเนียภายใต้การดูแลของนักมานุษยวิทยาชื่อดัง หลุยส์ ลีกคี (Louis Leakey) แนวทางการทำงานของเธอแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น โดยเจนจะตั้งชื่อให้กับลิงชิมแปนซีที่ศึกษาแทนการใช้หมายเลข และเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมลิงชิมแปนซี
ในปี 1977 เธอได้ก่อตั้ง “สถาบันเจน กูดดอลล์” (Jane Goodall Institute) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการอนุรักษ์ลิงใหญ่ รวมถึงก่อตั้งโครงการสำหรับเยาวชน “Roots and Shoots” และโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแอฟริกา
เรื่องราวชีวิตและผลงานของเจนถูกนำเสนอผ่านสารคดีมากกว่า 40 เรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสารคดีเรื่อง “Jane” ในปี 2017 ซึ่งได้รับรางวัลเอมมี่ถึง 2 รางวัล
ในช่วงบั้นปลายชีวิต เจน กูดดอลล์ อุทิศตนให้กับการเดินทางไปบรรยายทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมของสัตว์ มีทายาทเป็นลูกชาย 1 คน หลาน 3 คน และน้องสาว 1 คน
