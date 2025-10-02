“บิ๊กเล็ก” ตอบข่าวจีนส่งอาวุธให้เขมรเป็นข่าวเก่า ไม่พบส่งอาวุธให้เพิ่ม
บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล ตอบข่าวจีนส่งอาวุธให้เขมรเป็นข่าวเก่าและเป็นข่าวเปิด ไม่พบส่งอาวุธให้เพิ่ม โอดของไทยซักถามในสภา จนอีกฝ่ายรู้อาวุธเกือบหมด
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีที่ สำนักข่าว New York times รายงานว่า จีนมีการส่งอาวุธให้กัมพูชา จำนวน 42 คอนเทนเนอร์ให้กัมพูชา หลังการฝึกร่วมกับกัมพูชาและก่อนกัมพูชาปะทะกับไทยประมาณ 1 เดือน ว่า จากการตรวจสอบกับหน่วยข่าว เรื่องนี้เป็นข่าวเก่าและข่าวเปิด ตนขอยืนยัน
เมื่อถามย้ำว่า เป็นการส่งอาวุธมาก่อนที่จะเกิดเหตุสู้รบไทยกัมพูชาใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ถูกต้อง เรื่องนี้ตนได้เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนเมื่อช่วงต้นปี 2568 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ว่า จีนได้มีการสนับสนุนอาวุธให้กับกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วงนั้นไทย-กัมพูชา ยังไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความขัดแย้งและความตึงเครียดในลักษณะนี้ ตนก็มั่นใจว่าทางจีน คงจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
เมื่อถามว่า ในช่วงที่ผ่านมา จีนไม่ได้มีการส่งอาวุธเพิ่มให้กับกัมพูชาใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ทางด้านการข่าวไม่มี
ส่วนการที่จีนมอบอาวุธให้กัมพูชา เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบร่วมกัน แล้วไม่ได้เอาอาวุธกลับไปใช่หรือไม่ พล.อ. ณัฐพล กล่าวว่า ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งทราบมาจากการข่าว เพราะทางกัมพูชาไม่ได้แถลงข่าวออกมา
ในแง่การข่าวของไทยจะต่างจากกัมพูชา โดยกัมพูชาจะไม่แถลงว่ามีอาวุธอะไร แต่ของไทยมีการซักถามไล่เรียงกันในสภาฯ จนฝ่ายกัมพูชารู้ของไทยเกือบหมด
