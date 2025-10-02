สิ้นสุดการรอคอย ‘ซงคัง’ ปลดประจำการแล้ว ประกาศคัมแบ็ก-จัดแฟนมีตติ้งทันที
สิ้นสุดการรอคอย ‘ซงคัง’ ปลดประจำการแล้ว ต้นสังกัด ยืนยัน จัดแฟนมีตติ้งเดือน พ.ย.นี้ พร้อมคัมแบ็กผลงานแสดงเรื่องใหม่ทันที
สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับทั่วโลก เมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอต “ซงคัง” (Song Kang) ได้ปลดประจำการจากการรับใช้ชาติในกองทัพบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งต้นสังกัดก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องคิดถึงนาน ประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งทันทีในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทาง Namoo Actors ต้นสังกัดของซงคัง ได้ประกาศข่าวดีให้แฟน ๆ ด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งที่ 2 ในชื่อ “2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND 2> IN SEOUL” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) กรุงโซล
นอกจากงานแฟนมีตติ้งแล้ว ยังมีรายงานว่าซงคังกำลังพิจารณารับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ “Four Hands” ประกบคู่กับนักแสดงหนุ่ม อีจุนยอง ซึ่งหากคอนเฟิร์มรับเล่น ก็จะถือเป็นการกลับมารับงานแสดงทันทีหลังออกจากกรมเลยทีเดียว
ถึงแม้ซงคังจะเข้ากรมไปรับใช้ชาติเป็นเวลานาน 1 ปี 6 เดือน แต่แฟน ๆ ก็ยังคงได้เห็นผลงานการแสดงของเขาถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้การรอคอยของแฟนคลับถูกเยียวยาได้ในระดับหนึ่ง
อ้างอิงจาก : IG namooactors, moneycontrol
