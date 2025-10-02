ทนายโพสต์ซึ้ง “ทักษิณ” ยิ้มคุยกับลูก เป็นภาพที่น่ารัก เชื่อหลายคนคิดถึง
ทนายวิญญัติ โพสต์ซึ้ง ทักษิณ ยิ้มแย้มคุยกับลูกสาว อิ๊งค์-เอม บอกเป็นภาพที่น่ารัก เสียงหัวใจดังทะลุแนวกั้น แสดงถึงความเป็นนักสู้ เชื่อหลายคนคิดถึง
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรม ได้โพสต์ข้อความว่า “วันที่ 24 ของท่านทักษิณ ชินวัตร
ท่ามกลางแสงแดด ที่สาดส่อง ณ ทางเดินหลังกำแพงปูนของอาคารเยี่ยมญาติ
ผมเห็นท่านเดินมาด้วยชุดสีฟ้า สวมรองเท้าแตะสีขาว ตัดผมสั้นเกรียน ที่ใบหน้ามีรอยยิ้มก่อนเข้าประตูห้องเยี่ยม ท่านรับไหว้ผม
จากนั้น ท่านได้ยิ้มแย้มทักทายลูกสาวทั้งสองของท่าน และได้พูดคุยกัน เป็นภาพที่น่ารัก มีความอบอุ่น ซาบซึ้งในใจผมทุกครั้งที่เห็น เวลาที่ลูกๆท่านมาเยี่ยม
ขอพูดจากความรู้สึกที่สัมผัสได้ ผมเห็นความสุขทั้งที่ขาดอิสรภาพ ความรักที่ส่งผ่านกระจกใสและหนาไม่ได้ยินเสียงพูด แต่เสียงของหัวใจดังทะลุแนวกั้นนี้ ถึงความเป็นนักสู้ของทั้งสามคน
ผมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงและรอคอยวันที่ท่านทักษิณได้รับอิสรภาพ”
