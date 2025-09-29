“ทักษิณ” ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เรื่องผ่าน ยธ. แล้ว
ทักษิณ ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เรื่องผ่านกระทรวงยุติธรรมแล้ว แม้เคยยื่นไปแล้ว ตอนลดโทษ 8 ปี แต่ก็สามารถยื่นขอได้อีก
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ต้องขังคดีชั้นที่ 14 โดยต้องกลับไปรับโทษใหม่ 1 ปี ได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายจริง ภายหลังเข้ามาอยู่ในเรือนจำฯ และเรื่องก็ผ่านชั้นกระทรวงยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้ว
โดยการขออภัยโทษเฉพาะราย ถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกราย ที่จะยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล โดยเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จะดำเนินการยื่นทูลเกล้าฯ ยกตัวอย่างกรณีของ นางนาที รัชกิจประการ อดีต สส.พรรคภูมิใจไทย เมื่อครั้งอยู่ในเรือนจำฯ ก็ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้สำหรับข่าวเดลินิวส์ ระบุเพิ่มเติมว่า แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าสำหรับประเด็นสงสัยว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ผู้ต้องขังสามารถยื่นขอซ้ำอีกได้หรือไม่นั้น เนื่องจากเมื่อครั้งที่นายทักษิณ ชินวัตร กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566 ก็เคยมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปแล้ว ซึ่งจากโทษรวม 8 ปี ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษเหลือ 1 ปี ตนขอเรียนว่า อาจเป็นความเข้าใจของผู้ต้องขังว่าตนนั้นได้รับโทษไปแล้ว เพราะก็คือการรับโทษมาแล้ว 1 ปี
แม้ว่าจะเป็นการไปรักษาตัวนอกเรือนจำฯ ที่ รพ.ตำรวจ แต่ก็ไม่ได้มีการออกไปภายนอกสถานที่รักษาตัวแต่อย่างใด คราวนี้ล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็ได้มีคำพิพากษาว่า ต้องรับโทษ จึงต้องบังคับโทษ 1 ปี นั้น ตนจึงไม่ทราบรายละเอียดเนื้อหาว่ามีการยื่นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายอย่างไรบ้าง เพราะรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ร้องอาจแตกต่างกันในแต่ละครั้ง แต่ถ้ามองตามปกติแล้ว ผู้ต้องขังมักจะเรียบเรียงเรื่องราวของตนถึงเหตุผลว่าเหตุใดจึงประสงค์ยื่นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้
