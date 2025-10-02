การเงินเศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจ “เม พรีมายา” ซีอีโอสาวผู้คุมอาณาจักรความงามหลายล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 13:41 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 15:11 น.
724
เปิดอาณาจักรธุรกิจ-ทรัพย์สิน เม พรีมายา ซีอีโอสาวคนดัง เจ้าของแบรนด์เสริมอาหาร PRIMAYA เครือกิจการมีทั้งบริษัทค้าปลีกเครื่องสำอาง คลินิกความงาม และเมดิคอล
ภาพจาก : FB/Phitnari Tantiwit

เปิดอาณาจักรธุรกิจ-ทรัพย์สิน เม พรีมายา ซีอีโอสาวคนดัง เจ้าของแบรนด์เสริมอาหาร PRIMAYA เครือกิจการมีทั้งบริษัทค้าปลีกเครื่องสำอาง คลินิกความงาม และเมดิคอล

เม พรีมายา หรือ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ หลังจากออกโหนกระแส กรณีข้อพิพาททางหุ้นส่วนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอคือใคร มีธุรกิจและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด

ผ่าอาณาจักรธุรกิจ เม พรีมายา (PRIMAYA)

จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ที่สื่อหลายสำนักรายงาน พบว่า เม พรีมายา มีชื่อเป็นกรรมการในหลายบริษัท โดยมีธุรกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่

1. บริษัท พรีม่า มายา จำกัด

ธุรกิจหลักด้านค้าปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งบการเงินปี 2564 แจ้งรายได้รวม 33.63 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8,041,136 บาท

2. บริษัท พริมยา คลินิก จำกัด

ธุรกิจคลินิกเวชกรรมและความงาม ซึ่งเป็นต้นเรื่องของข้อพิพาทล่าสุดกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ งบการเงินปี 2564 แจ้งรายได้รวม 17.13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 660,337 บาท

3. บริษัท พริมยา ไพรม์ เมดิคอล จำกัด

จดทะเบียนในหมวดสถานพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม (ขณะที่มีรายงานข่าวช่วงปี 2566 ยังไม่ปรากฏข้อมูลงบการเงิน)

4. บริษัท เอทูเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าสุขภาพและอาหารเสริม (ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปลายปี 2564)

เม พรีมายา มักถูกพูดถึงในเรื่องไลฟ์สไตล์ที่หรูหราผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งบ้านพักในหมู่บ้านหรูย่านบางพลี สมุทรปราการ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ และสินค้าแบรนด์เนม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่บัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ

เม พรีมายา คลินิก ธุรกิจ
ภาพจาก : FB/Phitnari Tantiwit

ย้อนไทม์ไลน์คดี เม พรีมายา ข้อพิพาททางกฎหมาย

กันยายน-ตุลาคม 2568 เกิดข้อพิพาทกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจเรื่องการโอนหุ้นและรีแบรนด์คลินิก ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าธุรกิจมีรายได้เดือนละ 40-50 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย

ล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เม พรีมายา ได้บุกชี้แจงประเด็นดราม่าโดนฮุบคลินิก ในรายการโหนกระแส และกลายเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีผู้เข้าชไลฟ์สดขณะนี้มากกว่า 1.2 แสนคนกันเลยทีเดียว

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้โพสต์เฟสบุ๊กระบายความอัดอั้นในใจต่อเรื่องดังกล่าวอีกด้วยว่า

“ไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงจะต้องมานั่งอยู่ในรายการโหนกระแส เมเข้าใจดีว่าคนที่มารายการนี้มักต้องเผชิญกับความกดดันและมีหลากหลายความรู้สึก

วันนี้เมก็ได้รับโอกาสนั้น เพื่อได้เล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เมอยากขอบคุณจากใจจริงต่อทุกกำลังใจ ทุกคำปลอบ และทุกการรับฟังที่สังคมมอบให้ เพราะมันทำให้เมมีกำลังยืนอยู่ตรงนี้ได้

หวังว่าวันนี้สิ่งที่เมได้พูด จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ”

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

