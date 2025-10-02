เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจ “เม พรีมายา” ซีอีโอสาวผู้คุมอาณาจักรความงามหลายล้าน

เปิดอาณาจักรธุรกิจ-ทรัพย์สิน เม พรีมายา ซีอีโอสาวคนดัง เจ้าของแบรนด์เสริมอาหาร PRIMAYA เครือกิจการมีทั้งบริษัทค้าปลีกเครื่องสำอาง คลินิกความงาม และเมดิคอล
เม พรีมายา หรือ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ หลังจากออกโหนกระแส กรณีข้อพิพาททางหุ้นส่วนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอคือใคร มีธุรกิจและทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด
ผ่าอาณาจักรธุรกิจ เม พรีมายา (PRIMAYA)
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ที่สื่อหลายสำนักรายงาน พบว่า เม พรีมายา มีชื่อเป็นกรรมการในหลายบริษัท โดยมีธุรกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่
1. บริษัท พรีม่า มายา จำกัด
ธุรกิจหลักด้านค้าปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งบการเงินปี 2564 แจ้งรายได้รวม 33.63 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8,041,136 บาท
2. บริษัท พริมยา คลินิก จำกัด
ธุรกิจคลินิกเวชกรรมและความงาม ซึ่งเป็นต้นเรื่องของข้อพิพาทล่าสุดกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ งบการเงินปี 2564 แจ้งรายได้รวม 17.13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 660,337 บาท
3. บริษัท พริมยา ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนในหมวดสถานพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม (ขณะที่มีรายงานข่าวช่วงปี 2566 ยังไม่ปรากฏข้อมูลงบการเงิน)
4. บริษัท เอทูเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าสุขภาพและอาหารเสริม (ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปลายปี 2564)
เม พรีมายา มักถูกพูดถึงในเรื่องไลฟ์สไตล์ที่หรูหราผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งบ้านพักในหมู่บ้านหรูย่านบางพลี สมุทรปราการ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ และสินค้าแบรนด์เนม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่บัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ย้อนไทม์ไลน์คดี เม พรีมายา ข้อพิพาททางกฎหมาย
กันยายน-ตุลาคม 2568 เกิดข้อพิพาทกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจเรื่องการโอนหุ้นและรีแบรนด์คลินิก ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าธุรกิจมีรายได้เดือนละ 40-50 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
ล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เม พรีมายา ได้บุกชี้แจงประเด็นดราม่าโดนฮุบคลินิก ในรายการโหนกระแส และกลายเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีผู้เข้าชไลฟ์สดขณะนี้มากกว่า 1.2 แสนคนกันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้โพสต์เฟสบุ๊กระบายความอัดอั้นในใจต่อเรื่องดังกล่าวอีกด้วยว่า
“ไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงจะต้องมานั่งอยู่ในรายการโหนกระแส เมเข้าใจดีว่าคนที่มารายการนี้มักต้องเผชิญกับความกดดันและมีหลากหลายความรู้สึก
วันนี้เมก็ได้รับโอกาสนั้น เพื่อได้เล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เมอยากขอบคุณจากใจจริงต่อทุกกำลังใจ ทุกคำปลอบ และทุกการรับฟังที่สังคมมอบให้ เพราะมันทำให้เมมีกำลังยืนอยู่ตรงนี้ได้
หวังว่าวันนี้สิ่งที่เมได้พูด จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ”
