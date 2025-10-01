เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ไอน์โฮเฟ่น
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน เทอเรียร์, พาทริค ชิค และ เอเซเกียล พาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ กับ นาธาน เทลล่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมกองหลัง 3 คน จาเรลล์ ควอนซาห์, โอลิก บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา แดนกลางเป็น ลูคัส บาสเกซ, โรเบิร์ต อันดริช, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอเลียสส์ เบน เซกีร์, มาลิค ทิลล์มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โกฟาเน่
พีเอสวี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ อลาสซาน พลีอา, ไมรอน โบอาดู, คิลิอานน์ ซิลดิลเลีย และ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซร์จิโญ่ เดสต์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จิโญ่ เดสต์, อาร์มันโด้ โอบิสโป, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เยอร์ดี้ เชาเท่น, โจอี้ วีมัน – พอล วานเนอร์, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – ริคาร์โด้ เปปี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – พีเอสวี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 27/09/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 18/09/25 เสมอ โคเปนเฮเก้น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 12/09/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 30/08/25 เสมอ เบรเมน 3-3 (บุนเดสลีกา)
พีเอสวี
- 27/09/25 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 2-1 (เอเรอดีวีซี)
- 21/09/25 เสมอ อาแจ็กซ์ 2-2 (เอเรอดีวีซี)
- 16/09/25 แพ้ ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ไนย์เมนเก้น 5-3 (เอเรอดีวีซี)
- 30/08/25 แพ้ เทลสตาร์ 0-2 (เอเรอดีวีซี)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โอลิก บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – ลูคัส บาสเกซ, โรเบิร์ต อันดริช, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เอเลียสส์ เบน เซกีร์, มาลิค ทิลล์มัน – คริสเตียน โกฟาเน่
พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – เซร์จิโญ่ เดสต์, อาร์มันโด้ โอบิสโป, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เยอร์ดี้ เชาเท่น, โจอี้ วีมัน – พอล วานเนอร์, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – ริคาร์โด้ เปปี้
Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 3-1 พีเอสวี
เลเวอร์คูเซ่น แม้ว่าจะไม่แพ้ใครตลอด 5 เกมหลังสุด แต่ก็เสมอไปถึง 3 เกม ส่วนทางด้าน พีเอสวี ฟอร์มไม่คงเส้นคงวา 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาสนุกสูสี แต่ยังเชื่อว่าทัพห้างขายยามีดีพอที่จะเอาชนะไปได้ในเกมนี้
