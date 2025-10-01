ข่าวกีฬาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 14:49 น.
106

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ พีเอสวี ไอน์โฮเฟ่น
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8
Credit : Bayer 04 Leverkusen

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน เทอเรียร์, พาทริค ชิค และ เอเซเกียล พาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ กับ นาธาน เทลล่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมกองหลัง 3 คน จาเรลล์ ควอนซาห์, โอลิก บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา แดนกลางเป็น ลูคัส บาสเกซ, โรเบิร์ต อันดริช, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอเลียสส์ เบน เซกีร์, มาลิค ทิลล์มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โกฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

พีเอสวี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ อลาสซาน พลีอา, ไมรอน โบอาดู, คิลิอานน์ ซิลดิลเลีย และ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซร์จิโญ่ เดสต์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จิโญ่ เดสต์, อาร์มันโด้ โอบิสโป, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เยอร์ดี้ เชาเท่น, โจอี้ วีมัน – พอล วานเนอร์, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – ริคาร์โด้ เปปี้

Credit : PSV

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – พีเอสวี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 27/09/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 18/09/25 เสมอ โคเปนเฮเก้น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 30/08/25 เสมอ เบรเมน 3-3 (บุนเดสลีกา)

พีเอสวี

  • 27/09/25 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 2-1 (เอเรอดีวีซี)
  • 21/09/25 เสมอ อาแจ็กซ์ 2-2 (เอเรอดีวีซี)
  • 16/09/25 แพ้ ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ ไนย์เมนเก้น 5-3 (เอเรอดีวีซี)
  • 30/08/25 แพ้ เทลสตาร์ 0-2 (เอเรอดีวีซี)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โอลิก บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – ลูคัส บาสเกซ, โรเบิร์ต อันดริช, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เอเลียสส์ เบน เซกีร์, มาลิค ทิลล์มัน – คริสเตียน โกฟาเน่

พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – เซร์จิโญ่ เดสต์, อาร์มันโด้ โอบิสโป, ไรอัน ฟลามิงโก้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เยอร์ดี้ เชาเท่น, โจอี้ วีมัน – พอล วานเนอร์, อิสมาเอล ไซบารี่, อิวาน เปริซิช – ริคาร์โด้ เปปี้

Credit : PSV

Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 3-1 พีเอสวี

เลเวอร์คูเซ่น แม้ว่าจะไม่แพ้ใครตลอด 5 เกมหลังสุด แต่ก็เสมอไปถึง 3 เกม ส่วนทางด้าน พีเอสวี ฟอร์มไม่คงเส้นคงวา 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาสนุกสูสี แต่ยังเชื่อว่าทัพห้างขายยามีดีพอที่จะเอาชนะไปได้ในเกมนี้

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

29 นาที ที่แล้ว
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี บันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

32 นาที ที่แล้ว
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

39 นาที ที่แล้ว
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”

52 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง-เอม นำ หนังสือธรรมะ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พล.อ.ทรงวิทย์&quot; น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด &quot;ภูมะเขือ&quot; เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แแพ้แน่นอน ข่าว

“พล.อ.ทรงวิทย์” น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด “ภูมะเขือ” เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แพ้แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” เตือน “ขรก.สาวสวย” หลังยื่นลาออกประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้บริการปกติ จัดรถรับ-ส่งฟรี 3 เส้นทาง ข่าว

วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พันเบิร์ด หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศนายพล ขณะที่ภรรยาและแฟนคลับร่วมยินดี ข่าว

ร่วมยินดี “ผู้พันเบิร์ด” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “พลโท วันชนะ” เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงแรงบันดาลใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ บันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ โพสต์คลิปเล่นกับสิงโต บันเทิง

หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวงานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เริ่ม 2 ต.ค. 2568 ขบวนแห่ วันวิชัยทัสมิ เวลา19:30 น. ปิดถนนหลักตั้งแต่เย็น—แนะนั่งรถไฟฟ้าไปจะง่ายสุด ท่องเที่ยว

ครบจบที่เดียว งานนวราตรี 2568 เริ่มขบวนแห่วันนี้ 2 ต.ค. วัดแขก สีลม ปิดถนน-การเดินทาง-ของไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม? ข่าวการเมือง

สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG พบในไทยแล้ว 33 ราย ข่าว

เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 14:49 น.
106
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button