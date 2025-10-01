ผลหวยลาววันนี้ 1 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสด รางวัลเลข 6 ตัว ส่องสถิติหวยออกวันที่ 1
คืนนี้ห้ามพลาด ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 1/10/68 ลุ้นผลสลากพัฒนา-รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมกันที่นี่ เปิดสถิติหวยออกตรงวันที่ 1 ย้อนหลัง 9 งวด
บรรยากาศการลุ้นโชคกลับมาคึกคักอีกครั้งในค่ำคืนวันพุธ สำหรับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่เหล่าคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศต่างจับตามอง
สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสดๆ การถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจผลรางวัลไปพร้อมกัน ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเลข 6 ตัว และรางวัลย่อย 5, 4, 3, 2 ตัว พร้อมเช็กผลสลากพัฒนา 5/45 ที่นี่
ชมถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 1 ตุลาคม 2568
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568 (1/10/68)
- เลข 6 ตัว : 459506
- เลข 5 ตัว : 59506
- เลข 4 ตัว : 9506
- เลข 3 ตัว : 506
- เลข 2 ตัว : 06
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
หมายเลขออกรางวัล : 24 / 31 / 40 / 25 / 35
สถิติหวยลาว ออกรางวัลวันที่ 1 ย้อนหลัง 9 งวด
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับนักเสี่ยงโชค มีการรวบรวมผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของหวยลาวที่ออกเฉพาะในวันที่ 1 ของเดือน ย้อนหลัง 9 ครั้งล่าสุดมาให้พิจารณา ดังนี้
- 1 ก.ย. 68 เลขท้าย 2 ตัว 88
- 1 ส.ค. 68 เลขท้าย 2 ตัว 17
- 1 พ.ย. 67 เลขท้าย 2 ตัว 02
- 1 ก.ค. 67 เลขท้าย 2 ตัว 36
- 1 มี.ค. 67 เลขท้าย 2 ตัว 27
- 1 ธ.ค. 66 เลขท้าย 2 ตัว 99
- 1 พ.ย. 66 เลขท้าย 2 ตัว 02
- 1 ก.ย. 66 เลขท้าย 2 ตัว 33
- 1 ก.พ. 66 เลขท้าย 2 ตัว 53
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสถิติหวยลาว ออกวันที่ 1 ย้อนหลัง 9 งวดก่อนลุ้นโชค 1 ต.ค. 68
- ผลหวยลาววันนี้ 29 ก.ย. 68 เช็กทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดพร้อมกันคืนนี้
- ผลหวยลาววันนี้ 26 ก.ย. 68 เช็กทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดพร้อมกันคืนนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: