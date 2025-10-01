อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ โนนี่ มาดูเอเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอซี และ วิคตอร์ โยเคเรส
โอลิมเปียกอส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ โรมัน ยาเรมชุค ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน โรดิเนย์, พานาโจติส เรสซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกนำทัพมาโดย กาเบรียล สเตรเฟซซ่า, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อายุบ เอล คาบี
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – โอลิมเปียกอส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 18/03/21 อาร์เซนอล 0-1 โอลิมเปียกอส (ยูโรป้า ลีก)
- 11/03/21 โอลิมเปียกอส 1-3 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
- 27/02/20 อาร์เซนอล 1-2 โอลิมเปียกอส (ยูโรป้า ลีก)
- 20/02/20 โอลิมเปียกอส 0-1 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
- 09/12/15 โอลิมเปียกอส 0-3 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
โอลิมเปียกอส
- 27/09/25 ชนะ เลวาเดียคอส 3-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 24/09/25 ชนะ อัสเตราส ทริโปลิส 2-1 (กรีซ คัพ)
- 21/09/25 เสมอ พานาธิไนกอส 1-1 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 17/09/25 เสมอ ปาฟอส 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ พานเซอร์ไรคอส 5-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เอเบเรชี่ เอเซ่
โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส (GK) – โรดิเนย์, พานาโจติส เรสซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า – ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย – กาเบรียล สเตรเฟซซ่า, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – อายุบ เอล คาบี
Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-0 โอลิมเปียกอส
อาร์เซนอล ช่วงฟอร์มร้อนแรง ไม่แพ้ใครมาตลอด 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 1 ส่วนทางด้าน โอลิมเปียกอส เองก็ไร้พ่ายตลอด 6 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 2 แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ต่างกันพอสมควร รวมไปถึงการได้เล่นในบ้านตัวเอง เชื่อว่าทัพปืนใหญ่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก
