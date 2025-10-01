ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 14:21 น.
1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS โอลิมเปียกอส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ โอลิมเปียกอส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Arsenal

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ โนนี่ มาดูเอเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอซี และ วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

โอลิมเปียกอส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ โรมัน ยาเรมชุค ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน โรดิเนย์, พานาโจติส เรสซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกนำทัพมาโดย กาเบรียล สเตรเฟซซ่า, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อายุบ เอล คาบี

Credit : Olympiacos FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – โอลิมเปียกอส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 18/03/21 อาร์เซนอล 0-1 โอลิมเปียกอส (ยูโรป้า ลีก)
  • 11/03/21 โอลิมเปียกอส 1-3 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
  • 27/02/20 อาร์เซนอล 1-2 โอลิมเปียกอส (ยูโรป้า ลีก)
  • 20/02/20 โอลิมเปียกอส 0-1 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
  • 09/12/15 โอลิมเปียกอส 0-3 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)

โอลิมเปียกอส

  • 27/09/25 ชนะ เลวาเดียคอส 3-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 24/09/25 ชนะ อัสเตราส ทริโปลิส 2-1 (กรีซ คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ พานาธิไนกอส 1-1 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 17/09/25 เสมอ ปาฟอส 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ พานเซอร์ไรคอส 5-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เอเบเรชี่ เอเซ่

โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส (GK) – โรดิเนย์, พานาโจติส เรสซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า – ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย – กาเบรียล สเตรเฟซซ่า, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – อายุบ เอล คาบี

Credit : Olympiacos FC

Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-0 โอลิมเปียกอส

อาร์เซนอล ช่วงฟอร์มร้อนแรง ไม่แพ้ใครมาตลอด 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 1 ส่วนทางด้าน โอลิมเปียกอส เองก็ไร้พ่ายตลอด 6 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 2 แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ต่างกันพอสมควร รวมไปถึงการได้เล่นในบ้านตัวเอง เชื่อว่าทัพปืนใหญ่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก

 

386
