บาร์เซโลนา พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 15:21 น.
1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ เปแอสเช ที่สนาม เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : FC Barcelona

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซ์ บัลเด้, กาบี้, มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น, โจน การ์เซีย, ราฟินญ่า และ เฟร์มิน โลเปซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปา กูบาร์ซี่ กับ ลามีน ยามาล

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอยเชียค เชสนี่ พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, เคราร์ด มาร์ติน แดนกลางเป็น เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รูนี่ย์ บาร์ดจี้, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

เปแอสเช

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่ กับ มาร์ควินญอส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ควิช่า ควารัตสเคเลีย ที่ไม่มีชื่อเดินทางมาด้วย อีกทั้งยังต้องเช็คความฟิตของ วิตินญ่า กับ ชูเอา เนเวส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, ฟาเบียน รุยซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิบราฮิม เอ็มบาย, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า และ กอนซาโล่ รามอส

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – เปแอสเช

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 16/04/24 บาร์เซโลนา 1-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 10/04/24 เปแอสเช 2-3 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 10/03/21 เปแอสเช 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 16/02/21 บาร์เซโลนา 1-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 08/03/17 บาร์เซโลนา 6-1 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

  • 28/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลาลีกา)
  • 25/09/25 ชนะ โอเบียโด้ 3-1 (ลาลีกา)
  • 21/09/25 ชนะ เคตาเฟ่ 3-0 (ลาลีกา)
  • 18/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/25 ชนะ บาเลนเซีย 6-0 (ลาลีกา)

เปแอสเช

  • 27/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-0 (ลีกเอิง)
  • 22/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
  • 17/09/25 ชนะ อตาลันต้า 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/25 ชนะ ล็องส์ 2-0 (ลีกเอิง)
  • 30/08/25 ชนะ ตูลูส 6-3 (ลีกเอิง)
Credit : FC Barcelona

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, อันเครียส คริสเตนเซ่น, เคราร์ด มาร์ติน – เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง – รูนี่ย์ บาร์ดจี้, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, ฟาเบียน รุยซ์ – อิบราฮิม เอ็มบาย, กอนซาโล่ รามอส, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-2 เปแอสเช

บาร์เซโลนา ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะรวดตลอด 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ส่วนทางด้าน เปแอสเช หลังจากที่สะดุดแพ้มา ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมล่าสุด ภาพรวมยังยอดเยี่ยม คาดว่าเกมนี้จะออกมาสูสีตลอด 90 นาที และมีโอกาสสูงที่จะจบ 90 นาทีด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์

 

