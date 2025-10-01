บาร์เซโลนา พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ เปแอสเช ที่สนาม เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซ์ บัลเด้, กาบี้, มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น, โจน การ์เซีย, ราฟินญ่า และ เฟร์มิน โลเปซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปา กูบาร์ซี่ กับ ลามีน ยามาล
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอยเชียค เชสนี่ พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, เคราร์ด มาร์ติน แดนกลางเป็น เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รูนี่ย์ บาร์ดจี้, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
เปแอสเช
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่ กับ มาร์ควินญอส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ควิช่า ควารัตสเคเลีย ที่ไม่มีชื่อเดินทางมาด้วย อีกทั้งยังต้องเช็คความฟิตของ วิตินญ่า กับ ชูเอา เนเวส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, ฟาเบียน รุยซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิบราฮิม เอ็มบาย, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า และ กอนซาโล่ รามอส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – เปแอสเช
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 16/04/24 บาร์เซโลนา 1-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 10/04/24 เปแอสเช 2-3 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 10/03/21 เปแอสเช 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/02/21 บาร์เซโลนา 1-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 08/03/17 บาร์เซโลนา 6-1 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
- 28/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลาลีกา)
- 25/09/25 ชนะ โอเบียโด้ 3-1 (ลาลีกา)
- 21/09/25 ชนะ เคตาเฟ่ 3-0 (ลาลีกา)
- 18/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/25 ชนะ บาเลนเซีย 6-0 (ลาลีกา)
เปแอสเช
- 27/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-0 (ลีกเอิง)
- 22/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
- 17/09/25 ชนะ อตาลันต้า 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/25 ชนะ ล็องส์ 2-0 (ลีกเอิง)
- 30/08/25 ชนะ ตูลูส 6-3 (ลีกเอิง)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, อันเครียส คริสเตนเซ่น, เคราร์ด มาร์ติน – เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง – รูนี่ย์ บาร์ดจี้, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, ฟาเบียน รุยซ์ – อิบราฮิม เอ็มบาย, กอนซาโล่ รามอส, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า
Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-2 เปแอสเช
บาร์เซโลนา ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะรวดตลอด 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ส่วนทางด้าน เปแอสเช หลังจากที่สะดุดแพ้มา ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมล่าสุด ภาพรวมยังยอดเยี่ยม คาดว่าเกมนี้จะออกมาสูสีตลอด 90 นาที และมีโอกาสสูงที่จะจบ 90 นาทีด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: