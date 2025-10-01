ข่าวกีฬาฟุตบอล

บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:30 น.
99

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส ที่สนาม เอสตาดิ เด ลา เกรามิก้า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บียาร์เรอัล VS ยูเวนตุส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอสตาดิ เด ลา เกรามิก้า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Villarreal CF

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ของกุนซือ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ เคราร์ด โมเรโน่, ฮวน ฟอยธ์, เปา กาบาเนส, วิลลี่ คัมบ์วาล่า และ อโยเซ่ เปเรซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ซานติ โกเมซาน่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ซานเตียโน่ มูรินโญ่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า. เซร์กี้ การ์โดน่า แดนกลางเป็น อิเลียส อาโคมาช, ซานติ โกเมซาน่า, เปาเป้ เกย์, ทายอน บูคานัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์เจส มิเคาตัดเซ่ กับ นิโคลัส เปเป้

Credit : Villarreal CF

ยูเวนตุส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ อิกอร์ ทูดอร์ จะยังไม่มีชื่อของ อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เบรเมอร์ กับ เคเฟรน ตูราม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, ลอยด์ เคลลี่ แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เทิน คูปไมเนอร์ส, อันเดรีย คัมเบียโซ่ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เคนัน ยิลดิซ, โจนาธาน เดวิด และกองหน้าตัวเป้าเป็น ดูซาน วลาโฮวิช

Credit : Juventus

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บียาร์เรอัล – ยูเวนตุส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 16/03/22 ยูเวนตุส 0-3 บียาร์เรอัล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/02/22 บียาร์เรอัล 1-1 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 07/08/09 ยูเวนตุส 1-4 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล

  • 27/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 1-0 (ลาลีกา)
  • 23/09/25 ชนะ เซบีย่า 2-1 (ลาลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ โอซาซูน่า 2-1 (ลาลีกา)
  • 16/09/25 แพ้ สเปอร์ส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 0-2 (ลาลีกา)

ยูเวนตุส

  • 27/09/25 เสมอ อตาลันต้า 1-1 (เซเรียอา)
  • 20/09/25 เสมอ เวโรน่า 1-1 (เซเรียอา)
  • 16/09/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 4-3 (เซเรียอา)
  • 31/08/25 ชนะ เจนัว 1-0 (เซเรียอา)
Credit : Villarreal CF

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – ซานเตียโน่ มูรินโญ่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า. เซร์กี้ การ์โดน่า – อิเลียส อาโคมาช, ซานติ โกเมซาน่า, เปาเป้ เกย์, ทายอน บูคานัน – จอร์เจส มิเคาตัดเซ่, นิโคลัส เปเป้

ยูเวนตุส (3-4-2-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, ลอยด์ เคลลี่ – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เทิน คูปไมเนอร์ส, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – เคนัน ยิลดิซ, โจนาธาน เดวิด – ดูซาน วลาโฮวิช

Credit : Juventus

Thaiger ทายผลบอล บียาร์เรอัล 2-2 ยูเวนตุส

บียาร์เรอัล ในช่วงหลังฟอร์มร้อนแรง ชนะติดต่อกันมาแล้ว 3 นัดติด ส่วนทางด้าน ยูเวนตุส เองก็มาดีในซีวั่นนี้ ไม่แพ้ใครตลอด 6 เกมหลังสุด แต่ 3 นัดหลังสุดเสมอรวด เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาสูสี และมีโอกาสจบ 90 นาทีด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์

 









