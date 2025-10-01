บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส ที่สนาม เอสตาดิ เด ลา เกรามิก้า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : บียาร์เรอัล พบ ยูเวนตุส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอสตาดิ เด ลา เกรามิก้า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือดำน้ำสีเหลือง ของกุนซือ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะยังไม่มีชื่อของ เคราร์ด โมเรโน่, ฮวน ฟอยธ์, เปา กาบาเนส, วิลลี่ คัมบ์วาล่า และ อโยเซ่ เปเรซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ซานติ โกเมซาน่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ซานเตียโน่ มูรินโญ่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า. เซร์กี้ การ์โดน่า แดนกลางเป็น อิเลียส อาโคมาช, ซานติ โกเมซาน่า, เปาเป้ เกย์, ทายอน บูคานัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอร์เจส มิเคาตัดเซ่ กับ นิโคลัส เปเป้
ยูเวนตุส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ อิกอร์ ทูดอร์ จะยังไม่มีชื่อของ อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เบรเมอร์ กับ เคเฟรน ตูราม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, ลอยด์ เคลลี่ แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เทิน คูปไมเนอร์ส, อันเดรีย คัมเบียโซ่ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เคนัน ยิลดิซ, โจนาธาน เดวิด และกองหน้าตัวเป้าเป็น ดูซาน วลาโฮวิช
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บียาร์เรอัล – ยูเวนตุส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 16/03/22 ยูเวนตุส 0-3 บียาร์เรอัล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/02/22 บียาร์เรอัล 1-1 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 07/08/09 ยูเวนตุส 1-4 บียาร์เรอัล (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล
- 27/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 1-0 (ลาลีกา)
- 23/09/25 ชนะ เซบีย่า 2-1 (ลาลีกา)
- 20/09/25 ชนะ โอซาซูน่า 2-1 (ลาลีกา)
- 16/09/25 แพ้ สเปอร์ส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 0-2 (ลาลีกา)
ยูเวนตุส
- 27/09/25 เสมอ อตาลันต้า 1-1 (เซเรียอา)
- 20/09/25 เสมอ เวโรน่า 1-1 (เซเรียอา)
- 16/09/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 4-3 (เซเรียอา)
- 31/08/25 ชนะ เจนัว 1-0 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – ซานเตียโน่ มูรินโญ่, ราฟา มาร์ติน, เรนาโต้ เวก้า. เซร์กี้ การ์โดน่า – อิเลียส อาโคมาช, ซานติ โกเมซาน่า, เปาเป้ เกย์, ทายอน บูคานัน – จอร์เจส มิเคาตัดเซ่, นิโคลัส เปเป้
ยูเวนตุส (3-4-2-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, ลอยด์ เคลลี่ – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่, เทิน คูปไมเนอร์ส, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – เคนัน ยิลดิซ, โจนาธาน เดวิด – ดูซาน วลาโฮวิช
Thaiger ทายผลบอล บียาร์เรอัล 2-2 ยูเวนตุส
บียาร์เรอัล ในช่วงหลังฟอร์มร้อนแรง ชนะติดต่อกันมาแล้ว 3 นัดติด ส่วนทางด้าน ยูเวนตุส เองก็มาดีในซีวั่นนี้ ไม่แพ้ใครตลอด 6 เกมหลังสุด แต่ 3 นัดหลังสุดเสมอรวด เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาสูสี และมีโอกาสจบ 90 นาทีด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์
