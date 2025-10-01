ราคาทองวันนี้ 1/10/68 ทองขึ้น 1,000 บาท ทุบสถิติทะลุ 60,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 1/10/68 เปิดเดือนร้อนแรง ทองคำพุ่ง 1,000 บาท ใกล้แตะจุดสูงสุด 60,00 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองในประเทศ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:09 น. โดยปรับขึ้นอย่างรุนแรงถึง 1,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกทะลุบาทละ 60,000 บาทเป็นครั้งแรก
ทองคำแท่ง 96.5%
- รับซื้อ: 59,300 บาท
- ขายออก: 59,400 บาท
ทองรูปพรรณ 96.5%
- รับซื้อ: 58,108.28 บาท
- ขายออก: 60,200 บาท
การปรับขึ้นราคาทองคำในประเทศอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก (Gold Spot) ที่ดีดตัวสูงขึ้น นักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจัยหลักมาจากความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อภาวะที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ อาจต้องปิดทำการชั่วคราว หรือ “Government Shutdown” หากสภาคองเกรสไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ทันเวลา
ผลักดันให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ยิ่งเป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เห็น
