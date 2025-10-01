ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 10:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 15:50 น.
349

ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ต.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่

เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมรายงานผลให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร สามารถติดตามอัปเดตสดทุกรางวัลได้ที่นี่ ขอให้ทุกท่านโชคดี

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 ตุลาคม 2568

  1. รางวัลที่ 1
    876978
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    843 532
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    280 605
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    77
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

876977876979

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

421381371258970384998363153393

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

045714906397911225963923929285403995749301049940096450013545

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

545499956269669791266527479708663976904427209315291922501989561283360324266926171388132140139662844570644973278673473357549651148016523583147837006215828429067069354033597793723286932624682309047848098776672488273653157059495884945155482653164774921256290222610627493924787420904797948670553897925377

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

193873694680963682981797096531723466821121684699908672684693750713805572620485190937708846860278893079896675596868952598235460124495799708945496097839788294405886214952409341720449326052200133159128927106922417333995936612108014239488086100308822283399716093539850190194206456890951763154053720742569497895138108757492787273506580176544736108337400723106227791241232611806569426345063288515927811037382953246868046764030222081548980877787923143835846958101785200611308826067960292041456423482790488629488237584872473579258432523002122918023411901195965031911278410215459042677645371080767531043239860
ดูผลหวยย้อนหลัง

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ก.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 740 512
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 58
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
  • รางวัลที่ 1 : 074646

สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
  • เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568

