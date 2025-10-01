ธนกร ขอโอกาส อนุทิน พิสูจน์ฝีมือ 4 เดือน ทำได้ตามนโยบายที่แถลง
ธนกร ขอโอกาสจากประชาชนให้ อนุทิน ได้พิสูจน์ฝีมือ 4 เดือน ทำได้ตามนโยบายที่แถลง ยกเคยพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด-19 มาแล้ว
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลตลอด 2 วันที่ผ่านมาว่า ต้องขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งอาจจะมีบ้างบางคนที่ไม่เน้นอภิปราย แต่เน้นวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงกลับไปได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
โดยเฉพาะทิศทางการบริหารประเทศไทย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยโครงการคนละครึ่ง ปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่รัฐบาลจะดำเนินมาตรการทางการทูตควบคู่กับมาตรการทางทหาร โดยมอบให้กองทัพเป็นผู้ดำเนินการรักษาอธิปไตยของประเทศ ปัญหาภัยธรรมชาติที่จะเร่งปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด และปัญหาภัยสังคม โดยรัฐบาลจะเอาจริงกับการปราบปรามยาเสพติด การพนัน และสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก
นายธนกรกล่าวอีกว่า ยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเสมอ และพร้อมที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับท่านนายกฯมาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี โดยนายอนุทินได้รับคำชื่นชมอย่างมากที่มีส่วนสำคัญในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด-19 มาแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพ และประสบการณ์ของนายอนุทิน ที่ทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตลอด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ พูดแล้วทำ
นายธนกรกล่าวว่า ที่สำคัญท่านนายกฯให้นโยบายไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้หากพบการทุจริตหรือทำผิดกฎหมายก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีและคนในคณะรัฐมนตรี
“วันนี้อยากขอโอกาสให้ท่านนายกฯได้ทำงานเพื่อประเทศก่อน พิสูจน์ฝีมือให้ประชาชนได้เห็นว่าทำตามที่แถลงนโยบายไว้ได้จริงหรือไม่ ไม่อยากให้รีบจ้องจับผิดหรือโจมตีกันไปมา เพราะเวลา 4 เดือนต่อจากนี้ ท่านนายกฯจะไม่เน้นทะเลาะกับใครให้เสียเวลา แต่จะเร่งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพราะท่านเป็นมือประสานทุกทิศ รวมถึงกองทัพด้วย ที่สำคัญเป็นคนประนีประนอม แต่ถึงเวลาสำคัญท่านก็เด็ดขาด เป็นคนพูดแล้วทำ เน้นทำงานมากกว่านั่งรอฟังผลโพล เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน” นายธนกรกล่าว
