ดูดวง 12 ราศี เดือนตุลาคม 2568 ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พลิกฟื้นชีวิต

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 17:58 น.
ดูดวง เดือนตุลาคม 2568 ทั้ง 12 ราศี การงานมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา การเงินต้องวางแผนรัดกุม ความรักต้องการความชัดเจน และสุขภาพต้องใส่ใจเป็นพิเศษ พร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเฉพาะราศี

เข้าสู่เดือนตุลาคม 2568 บรรยากาศของดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ส่งผลให้เป็นเดือนแห่งการปรับตัว การตัดสินใจ และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ หลายราศีจะได้พบกับโอกาสสำคัญในการพลิกฟื้นดวงชะตา ขณะเดียวกันบางราศีอาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อการเติบโต การสื่อสารและการวางแผนอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาทุกท่านผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและสมหวัง

ราศีเมษ

  • การงาน: เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนสูง อาจมีปัญหาจุกจิกเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงมือทำอะไร ปลายเดือนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานที่รอคอย
  • การเงิน: รายรับยังคงเข้ามาสม่ำเสมอ แต่ให้ระวังรายจ่ายกะทันหันเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการเดินทาง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
  • ความรัก: คนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการทำงานหรือการติดต่อประสานงาน แต่ความสัมพันธ์ยังต้องการเวลาศึกษาดูใจกัน คนมีคู่ต้องระวังคำพูดที่อาจกระทบกระทั่งกันโดยไม่ตั้งใจ ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
  • สุขภาพ: ระวังอาการปวดศีรษะ ไมเกรน หรือความเครียดจากการทำงาน ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟวัด หรือเติมน้ำมันตะเกียง จะช่วยเสริมดวงด้านสติปัญญาและการงาน

ราศีพฤษภ

  • การงาน: มีโอกาสแสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ อาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้คุณ การทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • การเงิน: การเงินโดดเด่น มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆ การเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์จะประสบความสำเร็จด้วยดี
  • ความรัก: คนโสดมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคง คนมีคู่ความรักหวานชื่น อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือซื้อทรัพย์สินเข้าบ้าน
  • สุขภาพ: สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี แต่ให้ระวังเรื่องการกิน อาจมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือกรดไหลย้อน
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ไหว้สักการะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อเสริมความมั่นคงและความราบรื่นในชีวิต

ราศีเมถุน

  • การงาน: ต้องจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจรู้สึกเหนื่อยหรือสับสนได้ ควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดี การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยลดข้อผิดพลาด
  • การเงิน: มีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่อนข้างมาก ควรวางแผนการเงินให้รัดกุม งดการให้คนอื่นหยิบยืมเงินในช่วงนี้
  • ความรัก: คนโสดอาจพบรักกับคนอายุน้อยกว่า หรือมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยหลายคนจนเลือกไม่ถูก คนมีคู่อาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อย ควรเปิดใจคุยกันตรงๆ
  • สุขภาพ: ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หรือหวัด
  • เคล็ดลับเสริมดวง: บริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส จะช่วยเสริมดวงด้านการสื่อสารและบริวาร

ราศีกรกฎ

  • การงาน: การงานมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน หากกำลังมองหางานใหม่หรือต้องการขยับขยายกิจการ เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดี
  • การเงิน: การเงินคล่องตัวดีมาก มีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรืออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนระยะยาวให้ผลตอบแทนที่ดี
  • ความรัก: คนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่น อาจมีข่าวดีเรื่องสมาชิกใหม่ในครอบครัว คนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจจากคำแนะนำของญาติผู้ใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปสู่ความมั่นคงได้
  • สุขภาพ: สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีอะไรน่ากังวล แต่ควรใส่ใจสุขภาพของคนในครอบครัว
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ทำบุญกับคนชราหรือบ้านพักคนชรา จะช่วยเสริมดวงด้านความมั่นคงและการได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

ราศีสิงห์

  • การงาน: อาจต้องเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อติดต่องาน การเจรจาต่างๆ จะประสบผลสำเร็จ แต่ต้องระวังศัตรูในที่ทำงานที่อาจนำเรื่องเดือดร้อนมาให้
  • การเงิน: มีเกณฑ์ได้เงินจากการเดินทางหรือการทำงานกับชาวต่างชาติ แต่ก็มีรายจ่ายสูงเช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่หวือหวา
  • ความรัก: คนโสดมีโอกาสพบรักระหว่างการเดินทาง หรือได้เจอคนต่างชาติ ต่างภาษา คนมีคู่ระวังมีปากเสียงกันเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน ควรให้เกียรติและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  • สุขภาพ: ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากการเดินทาง หรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ทำบุญเกี่ยวกับยานพาหนะ หรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ราศีกันย์

  • การงาน: งานที่ทำอยู่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปัญหาที่เคยติดขัดจะคลี่คลายลง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการสะสางงานเก่าๆ ให้เสร็จสิ้น
  • การเงิน: การเงินดีขึ้น มีรายได้เข้ามาหลายทาง มีโอกาสปลดหนี้สินหรือมีเงินเก็บออมมากขึ้น อาจได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่รอคอย
  • ความรัก: คนโสดอาจยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใคร เพราะต้องการโฟกัสเรื่องงานและการเงินมากกว่า คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจดูเรียบง่าย แต่มีความเข้าใจกันดี
  • สุขภาพ: ระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร หรือความเครียดสะสม ควรทานอาหารให้ตรงเวลา
  • เคล็ดลับเสริมดวง: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือทำบุญกับโรงพยาบาล จะช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ราศีตุลย์

  • การงาน: เป็นเดือนที่โดดเด่นเรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ มีพลังงานและความคิดสร้างสรรค์เต็มเปี่ยม การตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลดีในระยะยาว ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ
  • การเงิน: มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆ จากความสามารถพิเศษของตนเอง การเงินจะดีขึ้นจากการลงมือทำด้วยตัวเอง แต่ต้องระวังการใช้จ่ายตามใจจนเกินงบ
  • ความรัก: คนโสดเสน่ห์แรง มีคนเข้ามาให้เลือกมากมาย ลองเปิดใจดูอาจได้เจอคนที่ใช่ คนมีคู่ความรักสดใส มีโอกาสได้ทำเซอร์ไพรส์ให้แก่กัน
  • สุขภาพ: สุขภาพแข็งแรง มีพลังงานล้นเหลือ เหมาะกับการเริ่มต้นออกกำลังกาย
  • เคล็ดลับเสริมดวง: เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น ตัดผมใหม่ หรือจัดห้องใหม่ จะเป็นการเปิดรับพลังงานดีๆ เข้ามาในชีวิต

ราศีพิจิก

  • การงาน: อาจรู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่ หรือต้องการความเปลี่ยนแปลง ควรใช้เวลานี้ในการทบทวนเป้าหมายของตัวเอง อาจมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้น
  • การเงิน: ต้องระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษ อาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิด หรือมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ ควรเก็บเงินสดไว้กับตัว
  • ความรัก: คนโสดอาจได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ซับซ้อน คนมีคู่อาจต้องเผชิญกับบททดสอบความไว้ใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคือสิ่งสำคัญที่สุด
  • สุขภาพ: ระวังเรื่องอารมณ์แปรปรวน หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน
  • เคล็ดลับเสริมดวง: สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือปฏิบัติธรรม จะช่วยให้จิตใจสงบและมีสติในการตัดสินใจมากขึ้น

ราศีธนู

  • การงาน: เป็นช่วงที่การเข้าสังคมและการพบปะผู้คนจะนำโอกาสดีๆ มาให้ การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าการทำคนเดียว
  • การเงิน: มีโชคลาภจากการเข้าสังคม หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากเพื่อนฝูง เป็นช่วงที่เหมาะกับการเจรจาต่อรอง
  • ความรัก: คนโสดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเลื่อนเป็นคนรัก คนมีคู่จะได้ใช้เวลากับเพื่อนฝูงหรือสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
  • สุขภาพ: โดยรวมแข็งแรงดี แต่อาจมีงานเลี้ยงสังสรรค์บ่อย ควรระวังเรื่องการดื่มและการรับประทานอาหาร
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ทำบุญร่วมกับเพื่อนฝูงหรือคนรัก จะช่วยเสริมดวงด้านมิตรภาพและความสัมพันธ์

ราศีมังกร

  • การงาน: มีความรับผิดชอบมากขึ้น งานหนักแต่จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอนาคต ผู้ใหญ่กำลังจับตามองผลงานของคุณอยู่ ขอให้อดทนและตั้งใจทำให้เต็มที่
  • การเงิน: รายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลัก ยังไม่มีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชค แต่การเงินมีความมั่นคงสูง สามารถวางแผนเก็บเงินระยะยาวได้
  • ความรัก: คนโสดอาจได้พบรักกับคนในแวดวงการทำงาน มีความเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาได้ คนมีคู่ต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ยังมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
  • สุขภาพ: ระวังอาการปวดหลัง ปวดกระดูก หรือปัญหาเกี่ยวกับเข่าและข้อเท้า
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรก หรือทำบุญสร้างวัด สร้างโบสถ์ จะช่วยเสริมบารมีและความมั่นคงในหน้าที่การงาน

ราศีกุมภ์

  • การงาน: มีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือเดินทางไกลเพื่อศึกษาดูงาน ความคิดและมุมมองที่เปิดกว้างจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาและพัฒนางานได้ดีขึ้น
  • การเงิน: การเงินดี มีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศ หรือได้ลาภลอยแบบไม่คาดฝัน การลงทุนกับความรู้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  • ความรัก: คนโสดอาจได้พบรักกับคนทางไกล หรือคนที่ความคิดความเชื่อแตกต่างกันแต่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ คนมีคู่อาจมีการวางแผนเดินทางไกลร่วมกัน
  • สุขภาพ: สุขภาพโดยรวมดี แต่ควรระวังเรื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจากการเดินทาง
  • เคล็ดลับเสริมดวง: บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำบุญกับสถานปฏิบัติธรรม จะช่วยเปิดดวงแห่งปัญญาและโอกาส

ราศีมีน

  • การงาน: ต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการเรื่องเอกสาร สัญญา หรือการเงินร่วมกับผู้อื่น อาจมีเรื่องท้าทายเข้ามาให้ต้องตัดสินใจ แต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยสัญชาตญาณที่ดี
  • การเงิน: มีเกณฑ์ได้รับมรดก ผลประโยชน์จากประกัน หรือเงินจากคู่ครอง/หุ้นส่วน แต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับภาษีหรือหนี้สินที่ต้องจัดการ
  • ความรัก: เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น คนโสดอาจได้เจอคนที่พร้อมจะจริงจังด้วย คนมีคู่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้นไปอีกระดับ
  • สุขภาพ: ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษ อาจมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือผ่าตัดเล็กน้อย ควรตรวจสุขภาพประจำปี
  • เคล็ดลับเสริมดวง: ทำบุญโลงศพ หรือบริจาคเลือด จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้น

