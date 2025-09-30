คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือดกลางรถไฟฟ้า คุณยายใช้กระเป๋าฟาดหนุ่ม บังคับให้ลุกจากที่นั่งพิเศษ สุดท้ายโดนถีบสวนกลับ เซอร์ไพรส์ ชาวเน็ตแห่เข้าข้างคนถีบ

เป็นคลิปไวรัลที่ถกเถียงกันสนั่นในโลกออนไลน์ไต้หวัน หลังจากเกิดความวุ่นวายบนรถไฟฟ้าใต้ดินไทเป สายสีแดง (Tamsui-Xinyi Line) เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา

ในคลิปวิดีโอปรากฏภาพหญิงสูงวัยคนหนึ่ง สะพายกระเป๋าสัมภาระพะรุงพะรัง กำลังมีปากเสียงกับหญิงสาวที่นั่งอยู่บน “ที่นั่งพิเศษ” (Priority Seat) โดยเธอต้องการให้หญิงสาวลุกให้เธอนั่ง แม้ว่าในขณะนั้นบนขบวนรถจะมีที่นั่งปกติว่างอยู่อีกหลายที่ก็ตาม

เมื่อหญิงสาวปฏิเสธที่จะลุกให้ สถานการณ์ก็เริ่มบานปลาย หญิงสูงวัยได้ใช้กระเป๋าถือของเธอฟาดเข้าไปที่หญิงสาวหลายครั้งอย่างไม่ยั้งมือ

หลังจากถูกทำร้ายร่างกายอยู่ฝ่ายเดียว ในที่สุดหญิงสาวก็หมดความอดทน เธอฝากถุงสัมภาระไว้กับคนข้างๆ ก่อนตัดสินใจใช้เท้าถีบสวนกลับไปหนึ่งครั้งจนหญิงสูงวัยกระเด็นล้มลงไปกับพื้น ท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารคนอื่นๆ

หลังเกิดเหตุ ผู้โดยสารท่านอื่นได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และนายสถานีได้ขึ้นมาบนขบวนรถเพื่อระงับเหตุวิวาททันที

ด้านบริษัทรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) ได้ออกมาให้ข้อมูลต่อเรื่องนี้ว่า “ความต้องการจำเป็นของผู้โดยสารบางคนไม่สามารถตัดสินได้จากรูปลักษณ์ภายนอก จึงหวังว่าประชาชนจะเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น” หมายความว่า แม้เป็นคนหนุ่มสาว ก็อย่าตัดสินแค่การมองว่าเขาจะนั่งที่นั่งพิเศษไม่ได้

พร้อมแนะนำว่าหากผู้โดยสารพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านอินเตอร์คอมหรือระบบบริการลูกค้าบนรถไฟฟ้าได้ทันที

ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ปรากฎการณ์ความเห็นของชาวเน็ต คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปกว่าหมื่นแชร์ ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทาง เข้าข้างหญิงสาว ที่แม้ใช้ความรุนแรง แต่หญิงชราเป็นฝ่ายเริ่มความรุนแรงก่อน และที่นั่งในรถไฟฟ้าก็ไม่ได้แน่น แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ เริ่มถือควมอาวุโสน้อยลงกว่าธรรมเนียมแต่ก่อนมาก และถือความเท่าเทียมกันเป็นหลัก ไม่ว่าอายุจะมากน้อยกว่ากัน ควรเคารพเสมอกันที่วุฒิภาวะ

อ่านข่าวอัปเดต : รู้ประวัติยิ่งสงสาร คลิปถีบคนแก่บนรถไฟฟ้า แท้จริงเป็น “ตำนาน” สถาบันวิจัยดัง

