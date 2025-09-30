ข่าวต่างประเทศ

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็น ผกก.หนึ่งวัน เตือนวัยรุ่นระวังถูกลวง ทำงานสายดาร์ก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 17:27 น.
137
อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็น ผกก.หนึ่งวัน เตือนวัยรุ่นญี่ปุ่น ระวังถูกลวงทำงานสายดาร์ก

“มัตสึอิ จูรินะ” อดีตสมาชิก SKE48 รับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจหนึ่งวัน รณรงค์เตือนภัยนักเรียน ให้ระวัง “งานพิเศษสายดาร์ก” ที่กำลังระบาดหนักในญี่ปุ่น

มัตสึอิ จูรินะ อดีตสมาชิกวงไอดอลชื่อดัง SKE48 ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการตำรวจหนึ่งวัน ของสถานีตำรวจนิชิโอะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้นำในการรณรงค์เตือนภัยเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของงานพิเศษสายดาร์กที่กำลังระบาดอย่างหนักในญี่ปุ่น

มัตสึอิ จูรินะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมปลายคาคุโจโอกะ เพื่อพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนกว่า 700 คน สร้างความตระหนักรู้ถึงกลโกงของมิจฉาชีพที่มุ่งเป้ามายังกลุ่มวัยรุ่น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดไอจิและอีกหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษสายดาร์ก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการปล้นทรัพย์ ซึ่งพบว่ามีเยาวชนและนักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากถูกล่อลวงให้เข้าสู่วงจรอาชญากรรม เพียงเพราะหลงเชื่อโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นงานง่าย รายได้สูง

มัตสึอิ จูรินะ ขณะกำลังกล่าวรณรงค์กับนักเรียนในหอประชุม
ภาพจาก: TBS

มัตสึอิ จูรินะ ได้ร่วมแสดงละครสั้นเพื่อจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง โดยชี้ให้เห็นว่าเมื่อวัยรุ่นหลงกลเข้าไปทำงานแล้ว จะถอนตัวได้ยาก เพราะจะถูกแก๊งมิจฉาชีพข่มขู่ว่าจะแฉเรื่องนี้กับพ่อแม่และโรงเรียน ทำให้เกิดความหวาดกลัวและต้องยอมทำตามคำสั่งต่อไป

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนว่า “เวลาเล่นโซเชียลมีเดีย เราจะเห็นประกาศรับสมัครงานที่ให้เงินเยอะมากจนเกือบเผลอใจไป แต่เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เลยคิดว่าจะต้องระวังตัวให้มากขึ้น”

มัตสึอิ จูรินะ ในเครื่องแบบผู้กำกับการตำรวจหนึ่งวัน
ภาพจาก: TBS

มัตสึอิ จูรินะ ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่วัยรุ่นว่า “ฉันรู้สึกว่างานพิเศษสายมืดมักเป็นสถานการณ์ที่กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ถอนตัวได้ยากแล้ว จึงอยากย้ำเตือนให้ทุกคนจำไว้เสมอว่า อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว แต่ให้กล้าที่จะปรึกษาคนรอบข้างค่ะ”

ที่มา: TBS

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

4 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

14 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

32 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 17:27 น.
137
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button