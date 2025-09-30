อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็น ผกก.หนึ่งวัน เตือนวัยรุ่นระวังถูกลวง ทำงานสายดาร์ก
“มัตสึอิ จูรินะ” อดีตสมาชิก SKE48 รับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจหนึ่งวัน รณรงค์เตือนภัยนักเรียน ให้ระวัง “งานพิเศษสายดาร์ก” ที่กำลังระบาดหนักในญี่ปุ่น
มัตสึอิ จูรินะ อดีตสมาชิกวงไอดอลชื่อดัง SKE48 ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการตำรวจหนึ่งวัน ของสถานีตำรวจนิชิโอะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้นำในการรณรงค์เตือนภัยเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของงานพิเศษสายดาร์กที่กำลังระบาดอย่างหนักในญี่ปุ่น
มัตสึอิ จูรินะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมปลายคาคุโจโอกะ เพื่อพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนกว่า 700 คน สร้างความตระหนักรู้ถึงกลโกงของมิจฉาชีพที่มุ่งเป้ามายังกลุ่มวัยรุ่น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดไอจิและอีกหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษสายดาร์ก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการปล้นทรัพย์ ซึ่งพบว่ามีเยาวชนและนักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากถูกล่อลวงให้เข้าสู่วงจรอาชญากรรม เพียงเพราะหลงเชื่อโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นงานง่าย รายได้สูง
มัตสึอิ จูรินะ ได้ร่วมแสดงละครสั้นเพื่อจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง โดยชี้ให้เห็นว่าเมื่อวัยรุ่นหลงกลเข้าไปทำงานแล้ว จะถอนตัวได้ยาก เพราะจะถูกแก๊งมิจฉาชีพข่มขู่ว่าจะแฉเรื่องนี้กับพ่อแม่และโรงเรียน ทำให้เกิดความหวาดกลัวและต้องยอมทำตามคำสั่งต่อไป
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนว่า “เวลาเล่นโซเชียลมีเดีย เราจะเห็นประกาศรับสมัครงานที่ให้เงินเยอะมากจนเกือบเผลอใจไป แต่เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เลยคิดว่าจะต้องระวังตัวให้มากขึ้น”
มัตสึอิ จูรินะ ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่วัยรุ่นว่า “ฉันรู้สึกว่างานพิเศษสายมืดมักเป็นสถานการณ์ที่กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ถอนตัวได้ยากแล้ว จึงอยากย้ำเตือนให้ทุกคนจำไว้เสมอว่า อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว แต่ให้กล้าที่จะปรึกษาคนรอบข้างค่ะ”
ที่มา: TBS
