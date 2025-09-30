แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด
ยูทูบเบอร์สายกินชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ทำแฟนคลับช็อก สารภาพป่วยเป็นจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งเป็นโรคหายาก รักษาไม่หาย และอาจตาบอด
“จือหยาง” (Tzuyang) หรือ พัคจองวอน ยูทูบเบอร์สายกิน (ม็อกบัง) ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามกว่า 12.5 ล้านคน ได้สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก หลังออกมาเปิดใจผ่านคลิปวิดีโอว่า เธอกำลังต่อสู้กับโรคตาทางพันธุกรรมที่หายากและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา “จือหยาง” ได้เล่าว่าปัญหาสายตาที่ไม่ดีของเธอซึ่งเป็นมาตั้งแต่ชั้นประถม ไม่ได้เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่เป็นเพราะ “โรคที่รักษาไม่หายที่ตา” และนี่คือสาเหตุที่เธอไม่สามารถทำเลสิกได้ ก่อนจะสารภาพว่าเธอป่วยเป็น “โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเม็ดสี (Retinitis Pigmentosa)” ซึ่งในอนาคตอาจทำให้ตาบอดได้
สำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเม็ดสี เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก ซึ่งเซลล์รับแสงในจอประสาทตาจะค่อย ๆ ถูกทำลายไป ส่งผลให้การมองเห็นแคบลงและสายตาแย่ลงเรื่อย ๆ โดยมีอาการเริ่มต้นที่สำคัญคือตาบอดกลางคืนและการมองเห็นด้านข้างลดลง ซึ่งหากมีอาการรุนแรงก็อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดได้ และที่น่ากังวลคือปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงแค่การดูแลอย่างต่อเนื่อง
การเปิดเผยครั้งนี้ยังช่วยไขข้อสงสัยให้กับแฟน ๆ กรณีที่แว่นตาของเธอมักจะเลื่อนหลุดลงมาบ่อย ๆ ขณะออกรายการทีวี ซึ่ง “จือหยาง” เคยชี้แจงว่า “สายตาฉันสั้นมากจนเลนส์แว่นหนักค่ะ” ซึ่งอาการสายตาสั้นอย่างรุนแรงก็เป็นหนึ่งในลักษณะของโรคดังกล่าวเช่นกัน
“จือหยาง” เป็นยูทูบเบอร์สายกินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาตั้งแต่ปี 2561 ภายหลังการเปิดเผยเรื่องอาการป่วย แฟน ๆ ทั่วโลกต่างเข้าไปแสดงความเห็นและส่งกำลังใจให้เธอมีสุขภาพที่ดีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มอบความสุขให้ทุกคนต่อไป
ที่มา: Segye
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกาหลีใต้ ผ่านกฎหมาย อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ สักให้ลูกค้าได้
- ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ คลิปใหม่ “MrBeast” ให้คนหนีกับดักไฟ แลกเงิน 16 ล้านบาท
- วิจัยชี้ ดื่มน้ำอัดลมทุกวัน เพิ่มความเสี่ยงเป็น “โรคซึมเศร้า” โดยเฉพาะในผู้หญิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: