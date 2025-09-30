ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งห้อง หญิงเปลื้องผ้าเหลือแต่บิกินี กลางสภาฯ รู้สาเหตุหลายคนเห็นใจ

หญิงมะกันวัย 50 เปลื้องผ้าเหลือแต่บิกินี ประท้วงกลางสภาการศึกษา

ช็อกทั้งห้อง นักเคลื่อนไหวหญิงเปลื้องผ้าเหลือแต่บิกินี กลางที่ประชุมสภาการศึกษา ประท้วงนโยบายทรานส์เจนเดอร์ในห้องน้ำหญิง ลั่น ‘ถ้าผู้ใหญ่ยังไม่สบายใจ เด็กจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไร?’

การประชุมสภาการศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องหยุดชะงักลงและกลายเป็นความโกลาหล หลัง เบธ บอร์น (Beth Bourne) นักเคลื่อนไหวหญิงวัย 50 ปี ได้เปลื้องผ้ากลางที่ประชุมเพื่อประท้วงนโยบายที่อนุญาตให้นักเรียนข้ามเพศสามารถใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักเรียนหญิงได้ ส่งผลให้เธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวออกจากห้องประชุม และอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อกวนความสงบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุมของสภาการศึกษาเขตเดวิส (Davis Joint Unified School Board) โดย เบธ บอร์น เป็นประธานกลุ่ม Moms for Liberty ได้ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว เธอเผยว่าต้องการให้คณะกรรมการได้รู้สึกถึงความเปราะบางที่นักเรียนหญิงต้องเผชิญ ก่อนจะพูดว่า “งั้นฉันจะแสดงให้พวกคุณดูเป็นตัวอย่าง ว่าการถอดเสื้อผ้ามันเป็นอย่างไร” จากนั้นเจ้าตัวถอดเสื้อนอกออก เผยให้เห็นบิกินีท่อนบน และเริ่มถอดกางเกง

แม้คณะกรรมการจะพยายามห้ามปราม แต่เธอก็ยังโต้เถียงกลับว่า “ฉันใส่ชุดว่ายน้ำอยู่นะคะ นี่เป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาต” จนรองประธานที่ประชุมต้องสั่งพักการประชุมและตัดเสียงไมโครโฟนของเธอ

เมื่อกลับมาประชุมอีกครั้ง แม้จะถูกเตือนเธอก็ยังคงถอดเสื้อประท้วงเป็นครั้งที่สอง ทำให้ต้องพักการประชุมอีกครั้ง ในที่สุดเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวออกจากห้องประชุมไป

หญิงมะกันวัย 50 เหลือแต่บิกินีกลางสภาฯ

ต่อมา เบธ บอร์น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเหตุผลที่ตัดสินใจถอดเสื้อและกางเกงออกกลางที่ประชุม เพราะต้องการให้คณะกรรมการเข้าใจความรู้สึกของนักเรียนหญิงที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้านักเรียนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด “ถ้าพวกผู้ใหญ่ยังรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องมาดูฉัน ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ 50 ปี แล้วพวกคุณจะคาดหวังให้เด็กผู้หญิงรู้สึกสบายใจในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างไร?”

เธอกล่าวว่าพยายามพูดเรื่องนี้กับสภาการศึกษามาตลอด 3 ปี แต่ไม่เคยได้รับความสนใจจึงจำเป็นต้องใช้วิธีที่รุนแรงเพื่อให้คนหันมาฟัง

ขณะเดียวกัน ฝั่งสภาการศึกษายืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ และกำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องและกำลังตรวจสอบว่าการกระทำของบอร์นเข้าข่ายความผิดฐานจงใจก่อกวนการประชุมสาธารณะหรือไม่

อย่างไรก็ดี ฝั่งผู้ประท้วง มองว่า การกระทำของนักเคลื่อนไหวหญิงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญข้อที่ 1 (First Amendment) ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและกำลังปรึกษาทนายความเพื่อสู้คดี

หญิงมะกันถอดเสื้อผ้ากลางที่ประชุมสภาฯ ประท้วงนโยบายทรานส์เจนเดอร์หญิงมะกันยอมเปลื้องผ้ากลางสภาฯ สู้เพื่อความปลอดภัยเด็กหญิ

ข้อมูลจาก : dailymail

