ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 16:42 น.
“ปอง อัญชะลี” แฉแหลก อ้างสามีคนดังเป็นลูกภรรยาเบอร์ 2 ของตระกูลใหญ่ ไม่ได้มรดก แถมติดพนันหนักทั้งคู่ จนต้นตระกูลประกาศอย่านับสมบัติของเรา

กลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวโซเชียลตามเผือกกันอีกครั้ง เมื่อ “ปอง – อัญชะลี ไพรีรัก” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาพูดกลางไลฟ์สดรายการ “มัลลิกา SHOW” แฉเบื้องลึกของสองสามีภรรยาจากตระกูลใหญ่คู่หนึ่ง โดยอ้างว่าฝ่ายชายเป็นเพียงลูกของภรรยาเบอร์สอง และทั้งคู่ติดการพนันอย่างหนัก

ปอง อัญชะลี ได้เล่าว่า “ฝากเรื่องไปให้คุณกรรชัยเรื่องนึง เผื่อคุณกรรชัยจะฟ้องแล้วชนะ บอกว่าพี่ฝากมาเป็นของขวัญวันกรรชัย คือผัวเมียคู่นี้ ผัวเป็นลูกของภรรยาเบอร์ 2 เขาก็ให้แค่รับรองนามสกุล คือให้ใช้นามสกุล ส่วนมรดกของ 2 คนพี่น้องใหญ่ ๆ เขาไม่ได้ให้ คือให้ไปสักหน่อยนึง มีบ้านหลังนึง มีค่าเทอม และค่ากินอยู่พอเนื้อพอตัว แต่ว่ามรดกที่ดินเขามีกันเยอะมาก เขาไม่ได้ให้

ปอง อัญชะลี ไพรีรัก ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
YT/ แนวหน้าออนไลน์

เพราะฉะนั้นตอนที่แต่งงานกับผัวไปด้วยความที่ ตีผมฟูพอง แต่งไปก็นึกว่ารวย นึกว่าเคลือบทอง นึกว่าทองแท้ แต่ที่ไหนได้มันชุบทอง พอทองมันลอกก็เห็นกัน ทีนี้สองคนผัวเมียก็ไปติดการพนันทั้งคู่ ก็ยืมเงินคนนั้นคนนี้ เพราะฉะนั้นเวลานี้ ต้นตระกูลเขาเลยประกาศเลยว่า แกใช้นามสกุลเรานะ แต่แกไม่ได้เป็นเรา เพราะฉะนั้นบอกเมียแกด้วยว่าอย่านั่งนับของของเรา

ที่ออกแถลงข่าวว่าเรามีนั่นมีโน่นมีนี่ แล้วให้เพื่อนไปตามหา แล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลย โดนยึดหมด มันไม่ได้โดนยึดหมด มันไม่มีเลย มันไม่เคยมี เขาไม่เคยให้ แล้วเขาติดการพนันหนักมาก เพราะฉะนั้นการสิ่งใดที่ยัยนี่มันกระทบไปถึงคุณกรรชัย ก็บอกคุณกรรชัยแล้วกันว่าพวกนี้ปลอม ฉันไปเจอครอบครัวนี้เขามา เขาเล่าให้ฟัง เล่าหมดเปลือกเลยว่าปลอม”

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 16:42 น.
