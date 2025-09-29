ข่าวดาราบันเทิง

คดีพลิก! “ดาราดัง” บ้านแตกจริง ญาติฝ่ายชายลั่น เลิกแล้ว ขอให้สื่อเลิกใช้นามสกุล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 15:42 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:42 น.
365
เพจดัง ท่านเปา เผยข้อมูลล่าสุด อ้างญาติอดีตสามีดาราสาว แจ้งข่าว ไม่ได้อยู่กินกันแล้ว ขอให้สื่อใช้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน

เพจดัง ท่านเปา เผยข้อมูลล่าสุด อ้างญาติอดีตสามีดาราสาว แจ้งข่าว ไม่ได้อยู่กินกันแล้ว ขอให้สื่อใช้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน

เรียกว่าเป็นมหากาพย์ข่าวบันเทิงที่ต้องเกาะติดแบบห้ามกะพริบตา สำหรับปมร้อนของ ดาราดังในตำนาน กับสามี ที่ล่าสุดคดีพลิกกลับไปกลับมาอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่าญาติของฝ่ายชายได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว และขอให้สื่อมวลชนใช้นามสกุลเดิมของฝ่ายหญิง

เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้แชร์โพสต์จากเพจ ท่านเปา ซึ่งเป็นต้นเรื่องของข่าวนี้ โดยระบุว่า “ฝากถึงสื่อมวลชน ทางญาติของอดีตสามีดาราคนหนึ่ง แจ้งว่าถ้าจะลงข่าวของอดีตดาราสาว ถ้าต้องพิมพ์นามสกุล รบกวนใช้ “นามสกุลก่อนแต่งงาน” เพราะปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว”

นอกจากนี้ เพจท่านเปายังคอมเมนต์เพิ่มเติม ยืนยันว่าข่าวที่บอกว่าทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันนั้น ไม่จริง

“ข่าวที่บอกว่ายังอยู่กับสามี ไม่จริง เค้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ของกูนี่แทรกตัวประดุจเหมือนไปเป็นสมาชิกในครอบครัวของฝ่ายชายแล้วจ้าาาา ปลทางญาติ ๆ ของฝ่ายชาย เค้ารักเพจกุมากนะ บอกแค่นี้ ฉันคือลูกรักจ๊ะ !!!”

คู่รักดารา แจ้งหากกล่าวถึงอดีตดาราสาว ให้ใช้นามสกุลก่อนแต่งงาน
ภาพจาก : บันเทิงหน้าตุ๊ด

ย้อนไทม์ไลน์สุดสับสน ดราม่ารักร้าว

สำหรับผู้ที่อาจจะตามไม่ทัน ทีมข่าว The Thaiger ขอสรุปไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จุดเริ่มต้นข่าวลือ เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพจ ท่านเปา โพสต์ว่าดาราดังถูกสามีขอหย่าและไล่ออกจากบ้าน เพราะครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้ม ประเด็นนี้กลายเป็นไวรัลทันทีหลังจาก หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์

ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน กระแสคดีพลิก เพียงข้ามคืน มีรายงานข่าวจากวงในสวนกระแสว่า ทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปัญหาด้านการเงินและคดีความ ไม่ได้เลิกรากันจริงตามข่าวลือ

แต่โพสต์ล่าสุดอ้างข้อมูลจากฝั่งญาติฝ่ายชายที่ออกมาในวันนี้ (29 ก.ย.) ได้ทำให้เรื่องราวพลิกกลับมาอีกครั้ง และดูเหมือนจะให้น้ำหนักไปทางข่าวลือแรกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะสิ้นสุดลงแล้วจริง ๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

40 วินาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

5 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

19 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 15:42 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:42 น.
365
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button