คดีพลิก! “ดาราดัง” บ้านแตกจริง ญาติฝ่ายชายลั่น เลิกแล้ว ขอให้สื่อเลิกใช้นามสกุล

เพจดัง ท่านเปา เผยข้อมูลล่าสุด อ้างญาติอดีตสามีดาราสาว แจ้งข่าว ไม่ได้อยู่กินกันแล้ว ขอให้สื่อใช้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
เรียกว่าเป็นมหากาพย์ข่าวบันเทิงที่ต้องเกาะติดแบบห้ามกะพริบตา สำหรับปมร้อนของ ดาราดังในตำนาน กับสามี ที่ล่าสุดคดีพลิกกลับไปกลับมาอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่าญาติของฝ่ายชายได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว และขอให้สื่อมวลชนใช้นามสกุลเดิมของฝ่ายหญิง
เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้แชร์โพสต์จากเพจ ท่านเปา ซึ่งเป็นต้นเรื่องของข่าวนี้ โดยระบุว่า “ฝากถึงสื่อมวลชน ทางญาติของอดีตสามีดาราคนหนึ่ง แจ้งว่าถ้าจะลงข่าวของอดีตดาราสาว ถ้าต้องพิมพ์นามสกุล รบกวนใช้ “นามสกุลก่อนแต่งงาน” เพราะปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว”
นอกจากนี้ เพจท่านเปายังคอมเมนต์เพิ่มเติม ยืนยันว่าข่าวที่บอกว่าทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันนั้น ไม่จริง
“ข่าวที่บอกว่ายังอยู่กับสามี ไม่จริง เค้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ของกูนี่แทรกตัวประดุจเหมือนไปเป็นสมาชิกในครอบครัวของฝ่ายชายแล้วจ้าาาา ปลทางญาติ ๆ ของฝ่ายชาย เค้ารักเพจกุมากนะ บอกแค่นี้ ฉันคือลูกรักจ๊ะ !!!”
ย้อนไทม์ไลน์สุดสับสน ดราม่ารักร้าว
สำหรับผู้ที่อาจจะตามไม่ทัน ทีมข่าว The Thaiger ขอสรุปไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จุดเริ่มต้นข่าวลือ เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพจ ท่านเปา โพสต์ว่าดาราดังถูกสามีขอหย่าและไล่ออกจากบ้าน เพราะครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้ม ประเด็นนี้กลายเป็นไวรัลทันทีหลังจาก หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์
ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน กระแสคดีพลิก เพียงข้ามคืน มีรายงานข่าวจากวงในสวนกระแสว่า ทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปัญหาด้านการเงินและคดีความ ไม่ได้เลิกรากันจริงตามข่าวลือ
แต่โพสต์ล่าสุดอ้างข้อมูลจากฝั่งญาติฝ่ายชายที่ออกมาในวันนี้ (29 ก.ย.) ได้ทำให้เรื่องราวพลิกกลับมาอีกครั้ง และดูเหมือนจะให้น้ำหนักไปทางข่าวลือแรกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะสิ้นสุดลงแล้วจริง ๆ
