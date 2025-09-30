เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 15:09 น.
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนชาวเน็ตถล่มแซะ แนะเปลี่ยนลายด่วน! ล่าสุดช่างสักชื่อดังยื่นมือเข้าช่วยแล้ว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ตกเป็นประเด็นร้อนจนมีแสงให้ผู้คนได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเธอมากขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน สำหรับ เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกปลดมงฯ เพราะพฤติกรรมในอดีตไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนางงาม

เหนือสิ่งอื่นใดกลับมีจุดให้ชาวเน็ตได้มานั่งโฟกัสกันนอกเหนือจากประเด็นดราม่าอดีตที่เกิดขึ้นจนถูกปลดมงกุฎ นั่นก็คือ รอยสักลายเกอิชาที่อยู่บริเวณช่วงหลังฝั่งซ้าย ของ เบบี๋ สุพรรณี ซึ่งหลาย ๆ คนมองว่าผลงานที่สักออกมานี้ไม่สวย แนะนำให้หาช่างสักคนใหม่ และเปลี่ยนลายใหม่คงจะสวยงามมากกว่านี้

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-4
ภาพจาก : FB ตาต้น รับสัก- สมพงษ์ จักรเพ็ชร

ล่าสุด 30 กันยายน 2568 ทางเพจร้านสัก ตาต้น รับสัก- สมพงษ์ จักรเพ็ชร ได้มีการโพสต์คลิปรอยสักลายใหม่ที่เพิ่งสักแก้ให้ เบบี๋ สุพรรณี เสร็จสิ้น โดยลายใหม่นี้เป็นดอกกุหลาบสีแดง 2 ดอก สักทับลายเดิม ที่ก่อนหน้านี้เบบี๋เลือกลายปลาคราฟ แต่เหมือนว่างานจะออกมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ จึงออกแบบให้เป็นลายกุหลาบแดง ซึ่งนอกจากจะมีการเปิดเผยรอยสักใหม่ของ เบบี๋ แล้วช่างสักเองก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาด และคอมเมนต์เชิงลบต่าง ๆ ที่ดราม่าเข้ามาด้วย

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ

ขณเดียวกันทางด้าน เบบี๋ สุพรรณี เองก็ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องรอยสักใหม่ด้วยเช่นกัน โดยเจ้าตัวเผยว่า “เนื่องจากรอยสักเก่ามันมีสีเข้ม และนูน ทางคุณต้นก็เลยออกแบบมาให้ ซึ่งตอนแรกตนก็เลือกเป็นลายปลาคราฟเพราะชอบงานญี่ปุ่น แต่ด้วยความเป็นห่วงและความเป็นมืออาชีพของช่างต้น ที่อยากจะให้สักออกไปแล้วมีภาพที่ดีขึ้น เลยออกแบบมาเป็นรูปดอกกุหลาบ ผลออกมาก็ชอบมาก เพราะเป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยสักมาก่อน อีกทั้งยังสามารถกลบลอยสักเดิมที่ทุกคนล้อไปหมดแล้ว”

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-5

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-1

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-2

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ-3

อ้างอิงจาก : FB สุพรรณี น้อยโนนทอง, ตาต้น รับสัก- สมพงษ์ จักรเพ็ชร

