ข่าวอาชญากรรม

จ่อโดนหมายจับอีก 4 ราย ดวลปืนอู่ซ่อมรถยังไม่จบ ตร.เร่งหาของกลางที่หาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:02 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 12:05 น.
69

ดวลปืนอู่ซ่อมรถ ซ.ศรีสมิตร ย่านเทพารักษ์ สมุทรปราการ เดือดไม่จบ ! ตำรวจเตรียมออกหมายจับ 4 ราย หลังพบข้อมูลบางอย่างไม่ตรงพยานหลักฐาน พร้อมเร่งหาอาวุธปืนของกลางที่หาย

ความคืบหน้าหลังเกิดเหตุดวลอาวุธปืนสนั่นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุเกิดที่ในอู่ซ่อมรถยนต์ภายใน ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบศพนายไตรรัตน์ อายุประมาณ 40 ปี ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถในอู่ ขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ได้แก่ นายเอนก อายุ 37 ปี เจ้าของอู่ ถูกยิงบาดเจ็บอาการสาหัส และนายกิตติ์ธเนศ ลูกน้องในอู่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โดยมีพลเมืองดีช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุ

ตรวจสอบในอู่ซ่อมรถยนต์ที่เกิดเหตุ ย่านสมุทรปราการนั้น ต่อมาพบอาวุธปืนตกอยู่ 2 กระบอก คาดเป็นของผู้เสียชีวิตและเจ้าของอู่พร้อมปลอกกระสุนปืนจำนวนหลายสิบปลอกเกลื่อนพื้นที่ ส่วนการสอบสวนพยานเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตและเจ้าของอู่เคยมีคดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับการซ่อมรถ โดยศาลมีคำพิพากษาให้ นายเอนก เจ้าของอู่เป็นฝ่ายชนะคดี ทำให้ นายไตรรัตน์ เกิดความไม่พอใจ ก่อนเกิดเหตุได้บุกเข้ามาในอู่พร้อมอาวุธปืนและยิงใส่เจ้าของอู่

ฝ่ายเจ้าของอู่ใช้อาวุธปืนตอบโต้เป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตคาที่ ตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

อัปเดตล่าสุด พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐาน เตรียมยื่นศาลขอออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ราย หลังพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับพยานหลักฐาน

ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีทั้งหมด 3 กระบอก อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ “ข่าวสารเมืองปราการ” ตอนนี้ตรวจยึดได้แล้ว 2 กระบอก แต่อีก 1 กระบอกฝ่ายอู่ให้การว่านำไปทิ้งล่องน้ำข้างอู่ คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงค้นหาแต่ยังไม่พบ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล คาดมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้.

ดวลปืน อู่ซ่อมรถ สมุทรปราการ
ภาพ @fm91bkk
สมุทรปราการ ดวลปืน เจ้าของอู่สาหัส คู่กรณีเสียชีวิต
ภาพ @fm91bkk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

6 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

20 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:02 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 12:05 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button