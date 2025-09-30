จ่อโดนหมายจับอีก 4 ราย ดวลปืนอู่ซ่อมรถยังไม่จบ ตร.เร่งหาของกลางที่หาย
ดวลปืนอู่ซ่อมรถ ซ.ศรีสมิตร ย่านเทพารักษ์ สมุทรปราการ เดือดไม่จบ ! ตำรวจเตรียมออกหมายจับ 4 ราย หลังพบข้อมูลบางอย่างไม่ตรงพยานหลักฐาน พร้อมเร่งหาอาวุธปืนของกลางที่หาย
ความคืบหน้าหลังเกิดเหตุดวลอาวุธปืนสนั่นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุเกิดที่ในอู่ซ่อมรถยนต์ภายใน ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบศพนายไตรรัตน์ อายุประมาณ 40 ปี ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถในอู่ ขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
ได้แก่ นายเอนก อายุ 37 ปี เจ้าของอู่ ถูกยิงบาดเจ็บอาการสาหัส และนายกิตติ์ธเนศ ลูกน้องในอู่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โดยมีพลเมืองดีช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบในอู่ซ่อมรถยนต์ที่เกิดเหตุ ย่านสมุทรปราการนั้น ต่อมาพบอาวุธปืนตกอยู่ 2 กระบอก คาดเป็นของผู้เสียชีวิตและเจ้าของอู่พร้อมปลอกกระสุนปืนจำนวนหลายสิบปลอกเกลื่อนพื้นที่ ส่วนการสอบสวนพยานเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตและเจ้าของอู่เคยมีคดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับการซ่อมรถ โดยศาลมีคำพิพากษาให้ นายเอนก เจ้าของอู่เป็นฝ่ายชนะคดี ทำให้ นายไตรรัตน์ เกิดความไม่พอใจ ก่อนเกิดเหตุได้บุกเข้ามาในอู่พร้อมอาวุธปืนและยิงใส่เจ้าของอู่
ฝ่ายเจ้าของอู่ใช้อาวุธปืนตอบโต้เป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตคาที่ ตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อัปเดตล่าสุด พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐาน เตรียมยื่นศาลขอออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ราย หลังพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับพยานหลักฐาน
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีทั้งหมด 3 กระบอก อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ “ข่าวสารเมืองปราการ” ตอนนี้ตรวจยึดได้แล้ว 2 กระบอก แต่อีก 1 กระบอกฝ่ายอู่ให้การว่านำไปทิ้งล่องน้ำข้างอู่ คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงค้นหาแต่ยังไม่พบ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล คาดมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้.
