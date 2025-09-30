ข่าว

อาจารย์ ม.ดัง หมดศรัทธา ประกาศลาออก ประท้วงนโยบายมหา’ลัย สั่งควบรวม “จิตรกรรม-ดนตรี”

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:07 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:51 น.
อาจารย์ ม.ดัง หมดศรัทธา ประกาศลาออก ประท้วงนโยบายมหา'ลัย สั่งควบรวม "จิตรกรรม-ดนตรี"

หมดศรัทธา อาจารย์ศิลปะ มรภ.สุราษฎร์ฯ ประกาศลาออก ประท้วงนโยบายมหา’ลัย สั่งควบรวม “จิตรกรรม-ดนตรี”

ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยความคับข้องใจ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว นโยบายควบรวมหลักสูตร ชี้เป็นการฝืนธรรมชาติศาสตร์ ทำลายการศึกษา ซ้ำร้ายมหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาใหม่และเพิกเฉยต่อข้อทวงถาม จนสุดท้ายต้องตัดสินใจลาออก

จุดเริ่มต้นจากนโยบาย “ควบรวมหลักสูตร” ผศ.เดชวินิตย์ เล่าว่านโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องการให้ควบรวมหลักสูตรจิตรกรรม เข้ากับหลักสูตรดนตรีสากล ซึ่งทางคณาจารย์ในหลักสูตรจิตรกรรมมองว่าเป็นการกระทำที่ “ฝืนธรรมชาติของศาสตร์” อย่างสิ้นเชิง

อาจารย์เดชวินิตย์ชี้แจงว่า การบังคับให้นักศึกษาที่รักการวาดรูปต้องไปเรียนดนตรี หรือให้นักศึกษาดนตรีมาเรียนวาดรูป ไม่มีความจำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งยังจะทำให้ความเข้มข้นของเนื้อหาในทั้ง 2 ศาสตร์ลดน้อยลง ถือเป็นการสร้างความเสียหายต่อการศึกษาในระยะยาว

ตามโพสต์ระบุว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดเงื่อนไขว่า หากหลักสูตรไม่สามารถร่างหลักสูตรควบรวมให้เสร็จตามกำหนด จะไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรจิตรกรรมปีการศึกษา 2569 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ มหาวิทยาลัยได้ งดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาล่าสุดไปแล้ว ทั้งที่หลักสูตรจิตรกรรมฉบับปัจจุบันยังสามารถใช้ได้ถึงปี พ.ศ. 2570

ทางหลักสูตรจิตรกรรมได้พยายามยื่นเอกสารชี้แจงเหตุผล ทวงถามถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบปกติ ไปรษณีย์ และออนไลน์ รวมแล้วกว่า 10 ฉบับ แต่กลับไม่เคยได้รับการตอบกลับหรือคำชี้แจงใดๆ จากผู้บริหารแม้แต่ฉบับเดียว

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ผศ.เดชวินิตย์ จึงรู้สึกว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังทำคือการตัดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา และทำให้ตนเองหมดศรัทธาในอาชีพที่เคยรัก จึงตัดสินใจลาออกหลังเสร็จสิ้นภารกิจในปีการศึกษานี้ พร้อมแสดงความหวังว่าจะเกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นกับนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

“หลักสูตรหายไป นักศึกษาหายไป หากวันนี้ข้าพเจ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ เพียงเพราะคิดว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ต้องมีงานทำ ข้าพเจ้าจะมีแค่คำนำหน้าชื่อว่า “อาจารย์” เท่านั้น เป็นอาจารย์ที่สบายท่ามกลางหยาดเหงื่อของพ่อแม่ของนักศึกษาแล้วยังจะกล้าเป็นผู้ให้ความรู้แต่ขาดจริยธรรมสูงสุดของความเป็นครูอย่างนั้นหรือ?

ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในอาชีพการสอนแต่ข้าพเจ้าหมดศรัทธากับสิ่งที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกหลังการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ ในปีการศึกษานี้ หวังว่าจะเกิดเรื่องราว ดี ๆ กับนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

ปัจจุบันโพสต์ดังกล่าว ได้มีคนแชร์ไปแล้วเกือบ 1 พันครั้ง

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:07 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:51 น.
