อาจารย์ ม.ดัง หมดศรัทธา ประกาศลาออก ประท้วงนโยบายมหา’ลัย สั่งควบรวม “จิตรกรรม-ดนตรี”
หมดศรัทธา อาจารย์ศิลปะ มรภ.สุราษฎร์ฯ ประกาศลาออก ประท้วงนโยบายมหา’ลัย สั่งควบรวม “จิตรกรรม-ดนตรี”
ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยความคับข้องใจ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว นโยบายควบรวมหลักสูตร ชี้เป็นการฝืนธรรมชาติศาสตร์ ทำลายการศึกษา ซ้ำร้ายมหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาใหม่และเพิกเฉยต่อข้อทวงถาม จนสุดท้ายต้องตัดสินใจลาออก
จุดเริ่มต้นจากนโยบาย “ควบรวมหลักสูตร” ผศ.เดชวินิตย์ เล่าว่านโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องการให้ควบรวมหลักสูตรจิตรกรรม เข้ากับหลักสูตรดนตรีสากล ซึ่งทางคณาจารย์ในหลักสูตรจิตรกรรมมองว่าเป็นการกระทำที่ “ฝืนธรรมชาติของศาสตร์” อย่างสิ้นเชิง
อาจารย์เดชวินิตย์ชี้แจงว่า การบังคับให้นักศึกษาที่รักการวาดรูปต้องไปเรียนดนตรี หรือให้นักศึกษาดนตรีมาเรียนวาดรูป ไม่มีความจำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งยังจะทำให้ความเข้มข้นของเนื้อหาในทั้ง 2 ศาสตร์ลดน้อยลง ถือเป็นการสร้างความเสียหายต่อการศึกษาในระยะยาว
ตามโพสต์ระบุว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดเงื่อนไขว่า หากหลักสูตรไม่สามารถร่างหลักสูตรควบรวมให้เสร็จตามกำหนด จะไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรจิตรกรรมปีการศึกษา 2569 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ มหาวิทยาลัยได้ งดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาล่าสุดไปแล้ว ทั้งที่หลักสูตรจิตรกรรมฉบับปัจจุบันยังสามารถใช้ได้ถึงปี พ.ศ. 2570
ทางหลักสูตรจิตรกรรมได้พยายามยื่นเอกสารชี้แจงเหตุผล ทวงถามถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบปกติ ไปรษณีย์ และออนไลน์ รวมแล้วกว่า 10 ฉบับ แต่กลับไม่เคยได้รับการตอบกลับหรือคำชี้แจงใดๆ จากผู้บริหารแม้แต่ฉบับเดียว
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ผศ.เดชวินิตย์ จึงรู้สึกว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังทำคือการตัดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา และทำให้ตนเองหมดศรัทธาในอาชีพที่เคยรัก จึงตัดสินใจลาออกหลังเสร็จสิ้นภารกิจในปีการศึกษานี้ พร้อมแสดงความหวังว่าจะเกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นกับนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
“หลักสูตรหายไป นักศึกษาหายไป หากวันนี้ข้าพเจ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ เพียงเพราะคิดว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ต้องมีงานทำ ข้าพเจ้าจะมีแค่คำนำหน้าชื่อว่า “อาจารย์” เท่านั้น เป็นอาจารย์ที่สบายท่ามกลางหยาดเหงื่อของพ่อแม่ของนักศึกษาแล้วยังจะกล้าเป็นผู้ให้ความรู้แต่ขาดจริยธรรมสูงสุดของความเป็นครูอย่างนั้นหรือ?
ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในอาชีพการสอนแต่ข้าพเจ้าหมดศรัทธากับสิ่งที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกหลังการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ ในปีการศึกษานี้ หวังว่าจะเกิดเรื่องราว ดี ๆ กับนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
ปัจจุบันโพสต์ดังกล่าว ได้มีคนแชร์ไปแล้วเกือบ 1 พันครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบ ผศ.ดร. สอนภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาลัยดังขอนแก่น ค้ายาไอซ์
- อ.เบียร์ เผยคลิปเต็ม ยืนยัน “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” ไม่ได้อยู่กับสีกาสองต่อสอง
- หนุ่มใช้ปืนแม่ กราดมหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดา ตาย 2 ศพ บาดเจ็บ 6 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: