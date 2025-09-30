ป๊ายปาย โอริโอ้ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ โพสต์สั้นๆ ทำแฟนคลับน้ำตาท่วม

ป๊ายปาย โอริโอ้ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์สั้น ๆ แต่น้ำตาท่วม “เดินทางปลอดภัยนะป๊า…รักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป๊า” แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเช้าวันนี้ (30 ก.ย. 68) เมื่อศิลปินชื่อดัง ป๊ายปาย โอริโอ้ หรือ ฉัตรนภา เขียวขำ ได้แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวผ่านเฟซบุีกส่วนตัวระบุว่า คุณพ่อเชษฐชัย ได้จากไปอย่างสงบ
ป๊ายปาย ได้โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความอำลาที่สั้นกระชับแต่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันว่า
“เดินทางปลอดภัยนะป๊า… รักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป๊า”
แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้น ๆ แต่ก็ทำให้ผู้ที่ได้อ่านรู้สึกสะเทือนใจและสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ลูกสาวมีต่อพ่อ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับป๊ายปายและครอบครัวอย่างล้นหลาม เพื่อให้เธอสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้
ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน ป๊ายปาย ได้โพสต์ข้อความบางอย่างบนเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งระบุว่า “วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ” พร้อมกับเจ้าตัวที่โพสท่ายืนด้วยสีหน้าหม่นหมองคล้ายกับว่ากำลังเตรียมใจเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของป๊ายปาย โอริโอ้ และครอบครัวเขียวขำ มา ณ ที่นี้
อ่านข่าวอื่นๆ
- คดีพลิก! “ดาราดัง” บ้านแตกจริง ญาติฝ่ายชายลั่น เลิกแล้ว ขอให้สื่อเลิกใช้นามสกุล
- ช็อก! Lola Young ศิลปินสาวชาวอังกฤษ วูบหมดสติกลางเวทีคอนเสิร์ตที่นิวยอร์ก
- สาวไทยคนแรก ศาลสั่งโทษประหารชีวิต ฐานเปิดบัญชีม้า เสียหายพันล้าน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: