ข่าวดาราบันเทิง

ป๊ายปาย โอริโอ้ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ โพสต์สั้นๆ ทำแฟนคลับน้ำตาท่วม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:29 น.
69
ป๊ายปาย โอริโอ้ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์สั้น ๆ แต่น้ำตาท่วม "เดินทางปลอดภัยนะป๊า…รักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป๊า” แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
ภาพจาก : FB/ป๊ายปาย โอริโอ้

ป๊ายปาย โอริโอ้ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์สั้น ๆ แต่น้ำตาท่วม “เดินทางปลอดภัยนะป๊า…รักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป๊า” แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเช้าวันนี้ (30 ก.ย. 68) เมื่อศิลปินชื่อดัง ป๊ายปาย โอริโอ้ หรือ ฉัตรนภา เขียวขำ ได้แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวผ่านเฟซบุีกส่วนตัวระบุว่า คุณพ่อเชษฐชัย ได้จากไปอย่างสงบ

ป๊ายปาย ได้โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความอำลาที่สั้นกระชับแต่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันว่า

ป๊ายปาย สูญเสียคุณพ่อ
ภาพจาก : FB/ป๊ายปาย โอริโอ้

“เดินทางปลอดภัยนะป๊า… รักและภูมิใจเสมอที่เป็นลูกของป๊า”

แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้น ๆ แต่ก็ทำให้ผู้ที่ได้อ่านรู้สึกสะเทือนใจและสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ลูกสาวมีต่อพ่อ

ป๊ายปาย โอริโอ้ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ
ภาพจาก : FB/ป๊ายปาย โอริโอ้

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับป๊ายปายและครอบครัวอย่างล้นหลาม เพื่อให้เธอสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน ป๊ายปาย ได้โพสต์ข้อความบางอย่างบนเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งระบุว่า “วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ” พร้อมกับเจ้าตัวที่โพสท่ายืนด้วยสีหน้าหม่นหมองคล้ายกับว่ากำลังเตรียมใจเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อะไรบางอย่าง

ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของป๊ายปาย โอริโอ้ และครอบครัวเขียวขำ มา ณ ที่นี้

ป๊ายปาย โอริโอ้ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ 2568
ภาพจาก : FB/ป๊ายปาย โอริโอ้

อ่านข่าวอื่นๆ

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

7 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

20 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:29 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button