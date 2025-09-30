ข่าวการเมือง

เปิดจดหมาย “จุลพงศ์” ขอโทษ “เนวิน” อภิปรายข้อมูลเท็จเขากระโดง

เปิดจดหมายฉบับเต็ม จุลพงศ์ อยู่เกษ ขอโทษ เนวิน ยอมรับอภิปรายข้อมูลเท็จเขากระโดง ชี้เป็นเนื้อหาที่ทีมงานเตรียมให้ ไม่ได้ตรวจอีกที

จากกรณีที่ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ได้กล่าวขอโทษ เนวิน ชิดชอบ และครอบครัวตระกูลชิดชอบ เพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อการอภิปรายเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ที่ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.68 โดยยอมรับว่าเป็นข้อมูลเท็จ เป็นเนื้อหาที่ใช้อภิปรายเป็นไปตามสคริปต์ที่ทีมงานจัดทำให้ ตนเองเป็น สส.สมัยแรก และประมาทเลินเล่อไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

โดยจดหมายระบุว่า “ตามที่ข้าพเจ้าได้อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยมีข้อความส่วนหนึ่งในการอภิปรายของข้าพเจ้าได้พาดพิงครอบครัวตระกูลชิดชอบ กรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเนื้อหาอันเป็นความเท็จซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของท่านและครอบครัวตระกูลชิดชอบว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองขัดขวางหน่วยราชการในการปฏิบัติตามกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาเพื่อยึดถือที่ดินในพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นของท่านและและครอบครัวตระกูลชิดชอบ ซึ่งระหว่างการอภิปรายดังกล่าวข้าพเจ้าได้อ้างอิงถึงแผนที่ที่ดินบริเวณเขากระโดงที่การถไฟแห่งประเทศไทยอ้างว่าเป็นที่ดินของ รฟท. ประมาณห้าพันกว่าไร่นั้น

ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่า เนื้อหาในการอภิปรายของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นไปตามบทหรือสคริปที่ทีมงานของข้าพเจ้าจัดทำ โดยข้าพเจ้าประมาทเลินเล่อมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ความถูกต้องของแผนที่และข้อมูลประกอบการอภิปรายที่ทีมงานของข้าพเจ้าได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยละเอียดด้วยตนเอง ประกอบกับข้าพเจ้าเพิ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกและไม่เคยอภิปรายไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน

ข้าพเจ้าจึงหลงเชื่อว่าแผนที่และข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับจากกานรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ เป็นเหตุให้ข้าพเจ้านำเสนอข้อมูลเท็จต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้รับมอบอำนาจและทนายความของท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแผนที่แท้จริงเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าใจโดยแจ้งชัดว่า แท้จริงแล้วท่านและครอบครัวตระกูลชิดชอบ มิได้มีเจตนาที่จะครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงโดยผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นและไม่เคยใช้อิทธิพลทางการเมืองบังคับให้หน่วยราชการดำเนินการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด ตลอดจนท่านและครอบครัวตระกูลชิดชอบ เจตนาที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไว้อีกด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการกระทำของข้าพเจ้าและยอมรับว่าเนื้อหาการอภิปรายดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้แสดงความสำนึกผิด โดยขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสูงต่อ นายเนวิน ชิดชอบ ครอบครัวตระกูลชิดชอบทุกท่าน และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อแสดงความจริงใจในความสำนึกผิดของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการขอโทษแก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการอภิปรายของข้าพเจ้า รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาข้อความ ตามหนังสือฉบับนี้บนหน้าเพจของข้าพเจ้าในแอพลิเคชั่นเฟสบุค (โดยปักหมุดไว้บนหน้าแรกของหน้าข้าพเจ้า) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านและครอบครัวตระกูลชิดชอบทุกท่านจะเห็นความจริงใจของข้าพเจ้าและให้อภัยในการกระทำที่ผิดพลาดของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกระทำผิดในฐานความผิดนี้ครั้งแรกในชีวิต”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

