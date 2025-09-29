ช็อก! Lola Young ศิลปินสาวชาวอังกฤษ วูบหมดสติกลางเวทีคอนเสิร์ตที่นิวยอร์ก
นักร้องสาววัย 24 ปี ทรุดล้มกลางการแสดงที่เทศกาลดนตรี All Things Go เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมว่าปลอดภัยดี แต่ต้องขอยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งถัดไปเพื่อพักฟื้น
เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่เทศกาลดนตรี All Things Go ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ โลลา ยัง (Lola Young) นักร้องและนักแต่งเพลงสาวชาวอังกฤษวัย 24 ปี เกิดวูบหมดสติล้มลงกลางเวทีขณะกำลังทำการแสดง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ขณะที่โลลากำลังร้องเพลง Conceited จู่ ๆ เธอก็ทรุดตัวล้มหงายหลังลงไปกับพื้น ทำให้ทีมแพทย์ต้องรีบขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย จะเห็นว่าก่อนที่เธอจะล้มลง โลลาได้ชี้ไปที่ศีรษะของเธอและพยายามพูดกับทีมงานว่า “ฉันกำลังจะเป็นลม” ก่อนจะทิ้งไมโครโฟนและล้มลงไป
ก่อนหน้านั้นในช่วงต้นของโชว์ โลลาได้พูดคุยกับผู้ชมและยอมรับว่าเธอเพิ่งผ่าน ‘ช่วงเวลาที่ยากลำบาก 2-3 วัน’ ก่อนจะมาถึงเทศกาล เธอกล่าวว่า “บางครั้งชีวิตก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนไปต่อไม่ไหว แต่รู้อะไรไหม วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาและตัดสินใจที่จะมาที่นี่… บางทีชีวิตก็โยนมะนาวมาให้เรา และเราก็แค่ต้องเอามันไปทำน้ำมะนาว”
โลลา อัปเดตอาการ ปลอดภัยดีแต่ขอยกเลิกโชว์
ล่าสุด โลลาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเพื่อแจ้งข่าวให้แฟน ๆ ทราบว่าตอนนี้เธอ ‘โอเคดีแล้ว’ และขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ แต่จำเป็นต้องขอยกเลิกการแสดงครั้งถัดไปที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อพักฟื้นร่างกาย
เธอกล่าวว่า “ฉันรักงานนี้และไม่เคยเห็นการแสดงและผู้ชมเป็นของตาย ดังนั้นฉันต้องขอโทษผู้ที่จะต้องผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้”
ใต้โพสต์ดังกล่าวเต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจจากแฟน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่บอกให้เธอให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก
