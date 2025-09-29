คุมตัวอดีตผอ.สำนักพุทธ นอนเรือนจำแม่กลอง ไร้เงาญาติประกันตัว
อดีตผอ.สำนักพุทธ นอนคุก ไร้เงาญาติยื่นประกัน คุมตัวเข้า เรือนจำแม่กลอง
วันนี้ (29 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัว นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผอ.สำนักพุทธ ผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัด ไปคุมขังยังเรือนจำกลางสมุทรสงคราม หรือ “เรือนจำแม่กลอง” หลังศาลอนุญาตฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย และไม่มีญาติยื่นประกันตัว
ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการนำตัว นายนพรัตน์ อดีตผอ.สำนักพุทธ ส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตในคดีทุจริตเงินทอนวัด โดยพบมีการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ ทำให้ต้องมีการแยกฟ้องเป็นคดีไป
บางคดีศาลพิพากษาไปแล้วและบางคดียังไม่ได้สั่งฟ้อง ทำให้ต้องมีการยื่นฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย
อย่างไรก็ตามพนักงานอัยการ ในฐานะผู้ร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดในลักษณะนี้ในอีกหลายคดี คดีมีอัตราโทษสูงและจำนวนเงินที่ผู้ถูกกล่าวหากับพวกร่วมกันเบียดบังเงินของรัฐไปเป็นของตนเป็นจำนวนมาก โดยมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนหลาย 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้เงินดังกล่าวเป็นทุนทรัพย์ในการหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกดำเนินคดี ด้วยเหตุนี้พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง
ประกอบกับภายหลังก่อเหตุผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกา ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัวผู้ถูกกล่าวมาดำเนินคดีได้โดยยากและเป็นบุคคลที่ได้มีการร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของทางการไทยกลับมายังประเทศไทยเพื่อนำมาดำเนินคดี หากปล่อยตัวไปเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีอีก ศาลไต่สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาตามคำร้องมีกำหนด 12 วัน นับแต่วันนี้
ขณะเดียวกันอนุญาตให้สอบถามผู้ต้องหาและทำการไต่สวนพยานหลักฐานในลักษณะการประชุมทางจอภาพในการฝากขังครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้รายงานจากเดลินิวส์ระบุไม่มีญาติหรือบุคคลอื่นใดยื่นขอประกันตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปคุมขังยังเรือนจำกลางสมุทรสงครามทันที.
