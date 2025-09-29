ข่าวอาชญากรรม

คุมตัวอดีตผอ.สำนักพุทธ นอนเรือนจำแม่กลอง ไร้เงาญาติประกันตัว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 17:29 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 17:29 น.
69

อดีตผอ.สำนักพุทธ นอนคุก ไร้เงาญาติยื่นประกัน คุมตัวเข้า เรือนจำแม่กลอง

วันนี้ (29 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัว นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผอ.สำนักพุทธ ผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัด ไปคุมขังยังเรือนจำกลางสมุทรสงคราม หรือ “เรือนจำแม่กลอง” หลังศาลอนุญาตฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย และไม่มีญาติยื่นประกันตัว

ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการนำตัว นายนพรัตน์ อดีตผอ.สำนักพุทธ ส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตในคดีทุจริตเงินทอนวัด โดยพบมีการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ ทำให้ต้องมีการแยกฟ้องเป็นคดีไป

บางคดีศาลพิพากษาไปแล้วและบางคดียังไม่ได้สั่งฟ้อง ทำให้ต้องมีการยื่นฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย

อย่างไรก็ตามพนักงานอัยการ ในฐานะผู้ร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดในลักษณะนี้ในอีกหลายคดี คดีมีอัตราโทษสูงและจำนวนเงินที่ผู้ถูกกล่าวหากับพวกร่วมกันเบียดบังเงินของรัฐไปเป็นของตนเป็นจำนวนมาก โดยมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนหลาย 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้เงินดังกล่าวเป็นทุนทรัพย์ในการหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกดำเนินคดี ด้วยเหตุนี้พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง

ประกอบกับภายหลังก่อเหตุผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกา ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัวผู้ถูกกล่าวมาดำเนินคดีได้โดยยากและเป็นบุคคลที่ได้มีการร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของทางการไทยกลับมายังประเทศไทยเพื่อนำมาดำเนินคดี หากปล่อยตัวไปเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีอีก ศาลไต่สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาตามคำร้องมีกำหนด 12 วัน นับแต่วันนี้

ขณะเดียวกันอนุญาตให้สอบถามผู้ต้องหาและทำการไต่สวนพยานหลักฐานในลักษณะการประชุมทางจอภาพในการฝากขังครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้รายงานจากเดลินิวส์ระบุไม่มีญาติหรือบุคคลอื่นใดยื่นขอประกันตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปคุมขังยังเรือนจำกลางสมุทรสงครามทันที.

