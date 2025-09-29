ผลหวยลาววันนี้ 29 ก.ย. 68 เช็กทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดพร้อมกันคืนนี้
ลุ้นผลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 สถานะล่าสุดยังรอประกาศผลในช่วงค่ำคืนนี้ ตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 เป็นวันนัดออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดล่าสุด ซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอผลรางวัลที่จะประกาศในช่วงค่ำคืนนี้
ช่วงเวลากลางวันของวันนี้ เว็บไซต์และสำนักข่าวที่รายงานผลสลากกินแบ่งฯ รายใหญ่ของไทย ยังคงระบุสถานะของหวยลาวพัฒนาว่างวดวันที่ 29 ก.ย. 68 ว่ารอผล โดยตามกำหนดการปกติ การออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20:00 น. และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการครบถ้วนในเวลาประมาณ 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 29 กันยายน 2568 (29 9 68)
- เลข 6 ตัว : 542774
- เลข 5 ตัว : 42774
- เลข 4 ตัว : 2774
- เลข 3 ตัว : 774
- เลข 2 ตัว : 74
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาวย้อนหลัง งวด 29 9 68
- หมายเลขที่ออกรางวัล : 39 / 13 / 42 / 45 / 04
ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 ก.ย. 68
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 26 กันยายน 2568 (24 9 68)
- เลข 6 ตัว : 196958
- เลข 5 ตัว : 96958
- เลข 4 ตัว : 6958
- เลข 3 ตัว : 958
- เลข 2 ตัว : 58
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 24 กันยายน 2568 (24 9 68)
- เลข 6 ตัว : 744415
- เลข 5 ตัว : 44415
- เลข 4 ตัว : 4415
- เลข 3 ตัว : 415
- เลข 2 ตัว : 15
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 22 9 68
- เลข 6 ตัว : 909252
- เลข 5 ตัว : 09252
- เลข 4 ตัว : 9252
- เลข 3 ตัว : 252
- เลข 2 ตัว : 52
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
ถูกรางวัลเลข 4 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 6,000,000 กีบ
ถูกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 500,000 กีบ
ถูกรางวัลเลข 2 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 60,000 กีบ
