คนไทยดูออก! เพจเขมรอ้าง ทหารรอดตายเพราะ “iPhone” กันระเบิด F-16 แต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องใหม่
เพจกัมพูชา โพสต์เรื่องราวสุดเหลือเชื่อ อ้าง “iPhone” ช่วยชีวิตทหารจากระเบิด F-16 ได้ ชาวเน็ตไทยมองออก มาทรงนี้ขอรับบริจาคชัวร์
ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงตึงเครียด เพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” แชร์โพสต์จากเพจของกัมพูชา ที่ได้มีการโพสต์ภาพทหารนายหนึ่งพร้อมครอบครัวและเครื่องบินรบ F-16 พร้อมสร้างเรื่องราวสุดเหลือเชื่อเพื่อปลุกปั่นและคาดว่าหวังผลในการรับบริจาค
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเป็นภาษาเขมร ซึ่งแปลได้ว่า “เหมือนมีโชคช่วย! iPhone เครื่องเดียวช่วยชีวิตทหารเขมรไว้ได้จากระเบิด F-16 แต่น่าเศร้าที่ตอนนี้เขาไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ทั้งที่ภรรยาก็กำลังจะคลอดในไม่ช้า”
เรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตไทย ซึ่งชี้ว่านอกจากจะเป็นไปไม่ได้ที่โทรศัพท์มือถือจะสามารถกันระเบิดจากเครื่องบินรบ F-16 ได้แล้ว เรื่องนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยก่อนหน้านี้
โดยก่อนหน้านี้ ได้มีกรณีทหารไทยนายหนึ่งที่โทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน และมีร้านซ่อมมือถือใจดีซ่อมให้ฟรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งกลายเป็นข่าวดังในฝั่งไทย ทำให้ชาวเน็ตเชื่อว่าโพสต์ของฝั่งกัมพูชาเป็นการพยายามสร้างภาพให้ดูราวกับปาฏิหาริย์ แต่สร้างเรื่องราวให้เกินจริงเพื่อหวังผลในการปลุกระดมและเปิดรับบริจาคไปพร้อมกัน
