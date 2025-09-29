สรุปผลการแข่งขัน อันดับของทั้ง 32 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025
สรุปผลการแข่งขัน และการจับอันดับทั้ง 32 ชาติ จากเว็บไซต์ Volleyball World ในศึกวอลเลย์บอลชาย ชิงแชมป์โลก 2025 มาดูกันว่าทีมไหนจบอันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง
ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025 (2025 FIVB Men’s World Championship) ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในวันสุดท้าย (28 กันยายน) เกมนัดชิงอันดับที่ 3 ระหว่าง เช็กเกีย พบ โปแลนด์ ซึ่งสุดท้ายเป็น โปแลนด์ ที่เอาชนะไปได้ 3-1 เซต 25-18, 23-25, 25-22 และ 25-21
ส่วนคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการเจอกันของ บัลแกเรีย ทีมม้ามืดประทำปีนี้ พบกับ อิตาลี อีกหนึ่งตัวเต็ง โดยผลการสุดท้ายก็เป็น อิตาลี ที่เอาชนะไปได้ 3-1 เซต 25-21, 2517, 17-25 และ 25-10 คว้าแชมป์โลกในปีนี้ไปครองได้สำเร็จ
ทั้งนี้ Volleyball World ได้มีการจัดอันดับของทีมที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ทั้ง 32 ทีมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
สรุป 32 อันดับ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025
- อิตาลี (แชมป์)
- บัลแกเรีย (รองแชมป์)
- โปแลนด์ (อันดับที่ 3)
- เช็กเกีย
- สหรัฐอเมริกา
- ตุรกี
- เบลเยียม
- อิหร่าน
- อาร์เจนตินา
- เซอร์เบีย
- สโลวีเนีย
- ตูนิเซีย
- เนเธอร์แลนด์
- แคนาดา
- ฟินแลนด์
- โปรตุเกส
- บราซิล
- ฝรั่งเศส
- ฟิลิปปินส์
- คิวบา
- เยอรมนี
- กาตาร์
- ญี่ปุ่น
- ยูเครน
- อียิปต์
- โคลอมเบีย
- เกาหลีใต้
- ลิเบีย
- โรมาเนีย
- จีน
- ชิลี
- แอลจีเรีย
อ้างอิง : Volleyball World
