แอดมินเพจดังเมืองน่าน ขอโทษ ปมดรามาพลุ Cocktail หลังทัวร์ลง รับสื่อสารคลาดเคลื่อน

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 09:38 น.
แอดมินเพจดังเมืองน่าน ขอโทษ ปมดรามาพลุ Cocktail หลังทัวร์ลง รับสื่อสารคลาดเคลื่อน

แอดมินเพจ “เล่าขวัญเมืองน่าน” ขอโทษ หลังโพสต์โวย ปมจุดพลุคอนเสิร์ตวง Cocktail ยอมรับตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนแต่เพียงผู้เดียว

จากกรณีดรามาจุดพลุของคอนเสิร์ตวง Cockail เมื่อเพจ “เล่าขวัญเมืองน่าน” โพสต์ข้อความหลังคอนเสิร์ตวง Cocktail ที่ได้มีการจุดพลุหลังคอนเสิร์ตจบเมื่อวันที่เสาร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยทางเพจเล่าขวัญเมืองน่านได้โพสต์ว่า “อ่อเดี่ยว นี้งานคอนเสิร์ตเที่ยงคืนต้องจิปุ๊ ฉลองตวยก่ะครับอลังการเนาะ #เที่ยงคืนน่ะครับสงสารคนที่อยู่แถวนั้นด้วย”

ด้านวง Cocktail ได้มีการชี้แจงและทำหนังสือขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว จนทางด้านเพจเล่าขวัญเมืองน่านได้ออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมกับให้เหตุผลว่าเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง พร้อมกับมีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าเกิดความเดือดร้อน “จากดราม่า เรื่องจุดพลุ ตอนดึกเมื่อคืน มีการขออนุญาติแล้ว แต่แค่อาจจะขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วถึงกว่านี้ ว่าจะมีการจุดช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ คนเดือดร้อนหลาย ๆ คน เลยทักมาถามในเพจ

ซึ่งงานคอนเสิร์ต ไม่ได้มีผลกระทบทางเสียงอะไร ไม่ต้องโยง ดีเสียอีกที่มีกิจกรรมดี ๆ แต่ที่ลูกเพจร้องเรียนคือเสียงพลุ ที่บางบ้านก็ไม่ได้เตรียมเก็บหมาแมว คนแก่และเด็กน้อย ก็ไม่เตรียมการรับมือ มันก็เลยได้ผลกระทบไปด้วย ทางเพจจึงได้สื่อ ออกมาหน้าโพสต์เพื่อ ถามแทนลูกเพจ เท่านั้น ส่วนคอมเมนต์จะด่าจะว่ากันก็ขอให้มีขอบเขตกันบ้างนะครับ สุดท้ายนี้ทางเพจต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยที่สะท้อนความเดือดร้อนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเมื่อคืนด้วยครับ

ต่อมาแอดมินเพจเล่าขวัญเมืองน่านได้โพสต์คลิปขอโทษอีกครั้ง “ขออนุญาตกราบขอโทษและใช้พื้นที่ในการชี้แจง จากเพจเล่าขวัญเมืองน่าน ตามที่เพจเล่าขวัญเมืองน่านได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับการจุดพลุในงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความไม่สบายใจกับหลาย ๆ ท่านนั้น

ทีมแอดมินขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจส่วนตัวของแอดมินผู้ดูแลเพจ ส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนเป็นวงกว้าง และการกระทำดังกล่าวมิได้พิจารณาไตร่ตรองให้ถ้วนถี่อย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบในด้านลบที่ตามมา แอดมินเพจเล่าขวัญเมืองน่าน ขอกราบขอโทษทุกท่านจากใจจริงและขอน้อมรับในความผิดพลาดครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ เพจจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้มีความตระหนักตลอดจนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานนำเสนอสื่อต่าง ๆ ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการนำเสนอข้อมูลในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีก ขอโทษทุกท่านจากใจจริง ด้วยความเคารพอย่างสูง ทีมแอดมินเพจเล่าขวัญเมืองน่าน”

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 09:38 น.
