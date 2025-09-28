ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง พ่ออินฟลูฯ โยนลูก 7 ขวบตกหน้าผา สงสารคนด่า ไม่เคยออกคอมฟอร์ตโซน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2568 17:41 น.
691
พ่ออินฟลูฯ ดังโต้ดราม่า ปมคลิปไวรัลโยนลูก 7 ขวบตกหน้าผา

พ่ออินฟลูฯ คนดังโต้ดราม่า คลิปไวรัลโยนลูกชาย 7 ขวบตกหน้าผา ยืนยันระมัดระวังอย่างดี กลับกันสงสารคนด่า ไม่เคยถูกพ่อแม่ผลักดันให้ออกจากคอมฟอร์ตโซน เผยไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเรื่องราวของ แกร์เร็ตต์ จี (Garrett Gee) คุณพ่อและหัวหน้าครอบครัวอินฟลูเอนเซอร์นักเดินทางชื่อดัง The Bucket List Family ได้ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากที่เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมขณะที่กำลังที่โยนลูกชายวัย 7 ขวบลงจากหน้าผากลายเป็นไวรัล แต่แทนที่จะกล่าวขอโทษ เขากลับยืนยันในแนวทางการเลี้ยงลูกของตนเอง

กระแสดราม่าครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อครอบครัว The Bucket List Family เดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลสาบพาวเวลล์ (Lake Powell) และแกร์เร็ตต์ได้โพสต์คลิปกิจกรรมกระโดดหน้าผาลงเล่นน้ำ ในคลิปเผยให้เห็น คาลิฮาน ลูกชายวัย 7 ขวบของเขาที่มีท่าทีประหม่าและลังเลที่จะกระโดด ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะอุ้มและโยนเขาลงไปในน้ำ คลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม

พ่ออินฟลูฯ โยนลูกชายตกหน้าผา

ล่าสุด แกร์เร็ตต์ จี ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร PEOPLE ถึงดราม่าที่เกิดขึ้น เจ้าตัวยืนยันว่าคำวิจารณ์ของชาวเน็ตไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ลบกับเขาเลยแม้แต่น้อย “ผมเข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ผมมั่นใจมากในความเป็นพ่อแม่ของเราสองคน ทั้งในเจตนาที่ดีและความระมัดระวังที่เรามี ส่วนเล็ก ๆ ในใจผมรู้สึกเศร้าเมื่อได้อ่านคอมเมนต์ เพราะมันทำให้เห็นว่ามีคนมากมายที่ไม่เคยมีโอกาสถูกพ่อแม่ผลักดันให้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาตลอด นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต”

นอกจากนี้ เขาแนะนำว่าหากใครที่ได้ดูแค่คลิปนั้นคลิปเดียว เขาก็เห็นด้วยว่าเหตุการณ์ภายในคลิปอาจจะดูน่าตกใจ แต่สำหรับผู้ที่ติดตามการเดินทางของครอบครัวเขามาตลอดจะเข้าใจดีว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ใส่ใจและระมัดระวังเพียงใด

สำหรับครอบครัว The Bucket List Family คือหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในโลก พวกเขาเดินทางมาแล้วกว่า 100 ประเทศตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยใมีจุดเริ่มต้นในปี 2558 หลังจากที่ แกร์เร็ตต์ จี ได้ขายแอปพลิเคชันของเขาที่ชื่อว่า Scan ให้กับ Snapchat ในราคา 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 พันล้านบาท)

หลังจากนั้น เขาและภรรยา เจสสิกา ตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมด และเริ่มต้นออกเดินทางเต็มเวลาไปทั่วโลกพร้อมกับลูก ๆ ทั้งสามคน

พ่อแจงปมคลิปโยนลูกลงหน้าผาลูกชายวัย 7 ขวบถูกโยนลงหน้าผาเปิดใจพ่ออินฟลูฯ ดัง หลังคลิปโยนลูก 7 ขวบตกหน้าผาข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

3 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

17 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

58 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สวน “จิราพร” ลั่นไม่รู้จัก ฮุนเซน ส่วนตัว ยันตั้งรัฐบาลได้เพราะ เสียงสส.หนุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2568 17:41 น.
691
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button