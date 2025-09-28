ทัวร์ลง พ่ออินฟลูฯ โยนลูก 7 ขวบตกหน้าผา สงสารคนด่า ไม่เคยออกคอมฟอร์ตโซน
พ่ออินฟลูฯ คนดังโต้ดราม่า คลิปไวรัลโยนลูกชาย 7 ขวบตกหน้าผา ยืนยันระมัดระวังอย่างดี กลับกันสงสารคนด่า ไม่เคยถูกพ่อแม่ผลักดันให้ออกจากคอมฟอร์ตโซน เผยไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเรื่องราวของ แกร์เร็ตต์ จี (Garrett Gee) คุณพ่อและหัวหน้าครอบครัวอินฟลูเอนเซอร์นักเดินทางชื่อดัง The Bucket List Family ได้ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากที่เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมขณะที่กำลังที่โยนลูกชายวัย 7 ขวบลงจากหน้าผากลายเป็นไวรัล แต่แทนที่จะกล่าวขอโทษ เขากลับยืนยันในแนวทางการเลี้ยงลูกของตนเอง
กระแสดราม่าครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อครอบครัว The Bucket List Family เดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลสาบพาวเวลล์ (Lake Powell) และแกร์เร็ตต์ได้โพสต์คลิปกิจกรรมกระโดดหน้าผาลงเล่นน้ำ ในคลิปเผยให้เห็น คาลิฮาน ลูกชายวัย 7 ขวบของเขาที่มีท่าทีประหม่าและลังเลที่จะกระโดด ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะอุ้มและโยนเขาลงไปในน้ำ คลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม
ล่าสุด แกร์เร็ตต์ จี ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร PEOPLE ถึงดราม่าที่เกิดขึ้น เจ้าตัวยืนยันว่าคำวิจารณ์ของชาวเน็ตไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ลบกับเขาเลยแม้แต่น้อย “ผมเข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ผมมั่นใจมากในความเป็นพ่อแม่ของเราสองคน ทั้งในเจตนาที่ดีและความระมัดระวังที่เรามี ส่วนเล็ก ๆ ในใจผมรู้สึกเศร้าเมื่อได้อ่านคอมเมนต์ เพราะมันทำให้เห็นว่ามีคนมากมายที่ไม่เคยมีโอกาสถูกพ่อแม่ผลักดันให้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาตลอด นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต”
นอกจากนี้ เขาแนะนำว่าหากใครที่ได้ดูแค่คลิปนั้นคลิปเดียว เขาก็เห็นด้วยว่าเหตุการณ์ภายในคลิปอาจจะดูน่าตกใจ แต่สำหรับผู้ที่ติดตามการเดินทางของครอบครัวเขามาตลอดจะเข้าใจดีว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ใส่ใจและระมัดระวังเพียงใด
สำหรับครอบครัว The Bucket List Family คือหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในโลก พวกเขาเดินทางมาแล้วกว่า 100 ประเทศตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยใมีจุดเริ่มต้นในปี 2558 หลังจากที่ แกร์เร็ตต์ จี ได้ขายแอปพลิเคชันของเขาที่ชื่อว่า Scan ให้กับ Snapchat ในราคา 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 พันล้านบาท)
หลังจากนั้น เขาและภรรยา เจสสิกา ตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมด และเริ่มต้นออกเดินทางเต็มเวลาไปทั่วโลกพร้อมกับลูก ๆ ทั้งสามคน
ข้อมูลจาก : dailymail
