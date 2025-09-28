ปิดตำนาน 10 ปี “คานะ โมโมโนงิ” ประกาศอำลาวงการ AV วันที่ 7 ต.ค. 68
คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) นักแสดง AV ชื่อดังของค่าย IDEAPOCKET ประกาศอำลาวงการในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 นี้ ตรงกับวันครบรอบ 10 ปีในวงการของเธอ
โดยเธอออกมาโพสต์ผ่าน X ระบุข้อความไว้ว่า “ถึงแฟน ๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ฉันจะเกษียณจากการเป็นนักแสดงเอวี โดยผลงานสุดท้ายที่มีกำหนดเปิดตัวข้อมูลในวันที่ 7 ตุลาคม 2025 นี้”
“ฉันตั้งเป้าหมายไว้เสมอว่าจะเกษียณในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 10 ปีของการเดบิวต์ ฉันดีใจมากที่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Aipoke ในฐานะนางแบบคนพิเศษของฉันนานถึง 10 ปี และพวกเขาก็ยังสามารถถ่ายทำวิดีโอเกษียณของฉันให้ด้วย ฉันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะทุกคนที่คอยสนับสนุนฉัน ขอบคุณมากๆ ค่ะ”
“แม้ว่าฉันจะเกษียณจากการเป็นนักแสดงเอวีแล้ว แต่ฉันจะยังคงทำงานในฐานะ “คานะ โมโมโนงิ” ในรูปแบบใหม่ ๆ และจะพยายามพัฒนาตัวเองไปทีละก้าว เพื่อที่จะได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง หากท่านได้เห็นฉันที่ไหนก็ตาม ฉันจะดีใจมากหากท่านยังคงให้การสนับสนุนเหมือนเช่นที่ผ่านมาค่ะ หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านต่อไปในอนาคตนะคะ”
สำหรับ คานะ โมโมโนงิ เธอเป็รนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่น เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1996 ณ. กรุงโตเกียว เธอได้เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ด้วยตนเอง โดยในระยะแรกได้ใช้ชื่อในวงการว่า ‘มัตสึชิตะ มาอาสะ’ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในตลาดเวลานั้น ประกอบกับภาพลักษณ์ที่ยังไม่เป็นที่จดจำ ทำให้เธอตัดสินใจพักงานไปเป็นเวลานาน ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่สวยและโดดเด่นยิ่งขึ้นหลังจากการลดน้ำหนักไปมากกว่า 10 กิโลกรัม
การกลับมาในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเธอ เมื่อเธอได้รับโอกาสให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงไอดอล Ebisu Muscats 1.5 ภายใต้สังกัด Pony Canyon ซึ่งทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และส่งผลให้ผลงานในฐานะนักแสดง AV ของเธอได้รับความนิยมอย่างสูงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยความสำเร็จดังกล่าวได้รับการการันตีด้วยรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที Sky PerfecTV Award ซึ่งยืนยันถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเธอ
ทั้งนี้ใครที่อยากตามไปติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของเธอสามารถตามไปฟอลโลว์กันได้ที่ อินตราแกรม (IG) kana_momonogi, X @Kana_Momonogi และ YouTube 桃乃木OFFICIAL CHANNEL
