เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
สถาบันพระปกเกล้า เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง เพราะยังมีคนไม่ตัดสินใจเยอะ
สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้ง กทม. 69” โดยทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 1,600 ตัวอย่าง
โดยผลสำรวจ ดังนี้ 1.หากเป็นคน กทม. ท่านมีแนวโน้มว่าจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แบบใด ปรากฏว่า 41.6% ระบุว่า หากเป็นคน กทม. จะเลือกผู้สมัครอิสระ ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง รองลงมา คือ 20% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน, 17.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้, 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล และ 17.2% ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจ
2.หากเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. วันนี้ มีแนวโน้มจะเลือก ปรากฏว่า 31.5% เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯกทม. รองลงมา 13.1 จะเลือก นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.จากพรรคประชาชน , 7.5% จะเลือก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.อิสระ , 6.6% จะเลือกพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ , 6.2% จะเลือก “หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม อิสระ, 6.1% จะเลือก นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม อิสระ” และ 4.9% จะเลือก นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ 24.1% “ยังไม่แน่ใจ และยังไม่ตัดสินใจ”
3.เมื่อพิจารณาเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 พบว่า กลุ่มที่ เคยเลือกนายชัชชาติ ปัจจุบัน 60.7% ยังเลือกนายชัชชาติ ในขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 45.5% จะเลือกนายชัชชาติ กลุ่มที่เคยเลือก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 31.0% จะเลือกนายชัชชาติ 27.4% ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 29.7% จะเลือกผู้สมัครคนอื่น ๆ และ 22.9% จะเลือกนายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พบว่า ปัจจุบัน 49.2% จะเลือก นายชัยวัฒน์ และ 12.9% จะเลือก นายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ พบว่า 31.1% ยังไม่ตัดสินใจ และกลุ่มที่ “จำไม่ได้ ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ และไม่ประสงค์ตอบ พบว่า 53.8% ยังไม่ตัดสินใจ
4.เมื่อพิจารณาตามพรรคที่เคยเลือก สส. เขต ครั้งล่าสุด พบว่านายชัชชาติ มีคะแนนนำในหลายฐานพรรค ได้แก่ ผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทย 39.4%, พรรคภูมิใจไทย 37.0%, พรรคประชาชน 31.0%, พรรคประชาธิปัตย์ 28.3% และพรรคอื่น ๆ 42.0% ขณะที่นายชัยวัฒน์ ได้คะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชน 30.9% แต่ใกล้เคียงกับนายชัชชาติ ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนนายอนุชา มีคะแนนเด่นในฐานผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 23.2% ซึ่งสะท้อนว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีลักษณะเฉพาะที่อาจไม่เดินตามแนวการเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อาจเป็นสนามที่ประชาชนพิจารณา ตัวบุคคลและผลงาน ควบคู่กับความชอบทางการเมือง
ผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่า สนามเลือกตั้ง กทม. ในช่วงโค้งแรกยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้นายชัชชาติจะยังมีคะแนนนำในภาพรวม และสามารถรักษาฐานคะแนนเดิมได้ในระดับหนึ่ง แต่สัดส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจทั้งในสนามผู้ว่าฯกทม. และสนาม ส.ก. รวมถึงการเคลื่อนตัวของฐานคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งก่อนและฐานพรรคในการเลือกตั้งระดับชาติ ยังเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นการเลือกตั้ง กทม. รอบนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่าง “ผู้สมัครคนเดิม” กับ “ผู้ท้าชิงรายใหม่” หากแต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตของมหานคร ทั้งในมิตินโยบาย ภาพลักษณ์ ผลงาน และความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง
