เผยเบื้องหลังเพลงหาเสียง “ชัชชาติ” ทำไว้ 25 เบอร์ จับได้เบอร์ไหนปล่อยเบอร์นั้น
ทีมงานของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ได้โพสต์เพลงสำหรับใช้การหาเสียงเลือกตั้งในรอบนี้ โดยระบุว่า “ชัช – ชัช – ชาติ เอ้า! กา เบอร์ 9” โดยเป็นเพลงแนวสนุกๆ ซึ่งมีท่อนฮุคว่า “ชัช – ชัช – ชาติ เอ้า! กา เบอร์ 9”
ซึ่งเพลงดังกล่าว เป็นฝืมือการแต่งของ TangBadVoice และ เอ็ม ยศวัศ สิทธิวงค์
ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับ นักเขียนบท และนักทำสารคดี ได้เปิดเผยเบื้องหลังมีคนถามว่าทำไมปล่อยเพลงออกมาได้เร็วขนาดนี้ ซึ่งนายณฐพลเฉลยว่า “ทำเพลงรอไว้ 25 เบอร์ 25 เวอร์ชั่น เช้านี้จับได้เบอร์ไหน ปล่อยเพลงเวอร์ชั่นนั้นทันที อย่างด่วน อย่างไว ไปเว้ยกรุงเทพ เพลงโคตรหลอนหู เอ้ากาาาาาาาา!”
