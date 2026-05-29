ศาลออสเตรียสั่งจำคุก 15 ปี คนร้ายวางแผนก่อร้าย คอนเสิร์ต “เทย์เลอร์ สวิฟต์”
ศาลออสเตรียสั่งจำคุก 15 ปี คนร้ายวางแผนก่อร้าย คอนเสิร์ต “เทย์เลอร์ สวิฟต์” โชคดีเจ้าหน้าที่สกัดได้ทัน หวิดโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ 29 พฤษภามคม สำนักข่าว PBS รายงานว่า ศาลในออสเตรียพิพากษาจำคุกนายเบราน เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายหลังจากที่เขาวางแผนก่อการร้ายในทัวร์คอนเสิร์ตดิเอราส์ทัวร์ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ศิลปินสาวชื่อดัง เมื่อสองปีที่แล้ว เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สกัดได้ทันทำให้ไม่เกิดการสูญเสียขึ้น
โดยนายเบรานซึ่งปัจจุบันอายุ 21 ปี วางแผนจะใช้มีดและระเบิดใส่แฟนคลับ ซึ่งอัยการระบุว่าผู้ก่อเหตุบุคคลหัวรุนแรงจากการเสพสื่อในอินเตอร์เน็ต พร้อมสื่อสารและสาบานเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มไอเอส
ซึ่งนายเบรานกล่าวก่อนถูกตัดสินว่า เขารู้สึกขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป จากแผนของนายเบรานนั้น ทำให้ผู้จัดงานต้องยกเลิกการแสดงที่เหลือเพื่อความปลอดภัย
ทางทนายของนายเบรานระบุว่า เธอจะคุยกับลูกความของเธอต่อไปว่าจะยอมรับคำพิพากษาหรือไม่ หรือจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไป
สำหรับคอนเสิร์ตดังกล่าวนั้น หากอ้างอิงจากข้อมูลของหัวหน้าตำรวจออสเตรียคาดว่า น่าจะมีแฟนคลับเข้าชมคอนเสิร์ตวันละ 65,000 ต่อวัน และมีแฟนๆอีก 22,000 คนที่รวมตัวอยู่นอกสนาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบชิ้นส่วนศพใกล้บ้าน เทย์เลอร์ สวิฟต์ ลือฆาตกรต่อเนื่อง ล่าเหยื่อไม่เลิก
- ‘ออสเตรีย’ ยกเลิกคอนเสิร์ต ‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’ หวั่นเหตุก่อการร้าย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: