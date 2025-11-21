ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง
ชวนฟัง ปรากฏการณ์ “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกที่ได้ยิน ต้นกำเนิดสร้างความงุนงงให้นักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ
มีเสียงประหลาดทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมานานหลายสิบปี คือ “เสียงหึ่ง”ทุ้มต่ำแผ่วเบาที่ไม่มีใครทราบแหล่งกำเนิดแน่ชัด ที่น่าประหลาดคือ มีคนบนโลกเพียงแค่ 2 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ได้ยินเสียงนี้
เสียงปริศนาเริ่มถูกรายงานในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร มีบันทึกย้อนไปได้ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 หรืออาจจะก่อนหน้านั้น
ผู้ที่ได้ยินเสียงนี้ต่างอธิบายตรงกันว่าเป็นเสียงหึ่งน่ารำคาญ ไม่มีจุดกำเนิดชัดเจน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญพยายามค้นหาต้นตอของเสียงนี้มานานหลายปี แต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถสรุปอธิบายที่มาของเสียงที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกอย่างเป็นที่สิ้นสุด
ทฤษฎีใหม่จากท่อก๊าซแรงดันสูง
หูของมนุษย์มีความสามารถในการได้ยินเสียงในช่วงความถี่ที่จำกัด ทั่วไปแล้ว ช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ปกติสามารถรับรู้ได้คือตั้งแต่ 20 เฮิรตซ์ (Hz) จนถึง 20,000 เฮิรตซ์ (20 kHz)
ย่านความความถี่สูงที่หูคนได้ยินมักจะลดลงตามอายุ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อาจจะได้ยินความถี่สูงสุดเพียงประมาณ 12,000–15,000 Hz เท่านั้น
หลักการทำงาน หูทำหน้าที่แปลงคลื่นเสียงสั่นสะเทือนของอากาศ ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สมองสามารถแปลความหมายได้
เบนน์ จอแดน นักดนตรีและนักวิทยาศาสตร์ด้านเสียง ได้ทำวิดีโอ YouTube เพื่อนำเสนอทฤษฎีชี้ไปที่เมืองทาออส (Taos) รัฐนิวเม็กซิโก ในช่วงทศวรรษ 1990 ที่มีรายงานว่าประชาชนถึงประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ได้ยินเสียงหึ่งดังกล่าว จนทำให้บางคนถึงขั้นตัดสินใจย้ายออกไป
เบนน์อธิบายว่า สาเหตุที่ทฤษฎีสมคบคิดแพร่หลายก็เพราะความจริงที่ว่า “เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของเสียง” แต่เขามีทฤษฎีที่เขาเชื่อมั่นคือ
“ทฤษฎีใหญ่ของผม มันเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงซึ่งอัดแน่นด้วยแรงดันภายในถึง 1,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ก๊าซเดินทางในระยะทางไกลผ่านท่อเหล่านี้โดยใช้ความแตกต่างของแรงดันระหว่างสถานีอัดแรงดัน แรงดันนี้มักจะหมุนวนอยู่รอบขอบด้านในท่อ การหมุนวนดังกล่าวไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวท่อสั่น แต่ยังทำให้โมเลกุลร้อนขึ้นมากจนต้องมีเครื่องทำความเย็นติดตั้งอยู่ถัดจากสถานีอัดแรงดัน”
เบนน์ได้ทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างเสียงได้อย่างไร โดยใช้ “ท่อ Rijke” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนเพื่อสร้างคลื่นเสียง เมื่อให้ความร้อนแก่แผ่นตะแกรงโลหะภายในท่อ เบนน์ สามารถจำลองเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ “เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความแตกต่างของแรงดัน” ภายในท่ออย่างรุนแรง
ผลที่ได้คือ ท่อ Rijke เริ่มส่งเสียงหึ่งน่าขนลุกออกมา ซึ่งทำให้ผู้ชมหลายคนเชื่อว่าเบนน์ได้ไขปริศนาเรื่องนี้ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากไม่เชื่อทฤษฎีของเบนน์เสียงหึ่งนี้ก็อาจจะถูกสรุปว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวไปเลยก็ได้
