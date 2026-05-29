ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 11:54 น.
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง มาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน ใจความว่า

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กรมทางหลวงลดการใช้พลังงานบนถนนสายทางต่าง ๆ บนเงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงจึงดำเนินการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยกำหนดมาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและลดการใช้พลังงานของประเทศ จึงเห็นสมควรให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน ที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางก่อนดำเนินการพร้อมติดตามประเมินผล

ข้อ 2 ให้ดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ดังนี้

(1) เป็นทางหลวงแผ่นดิน ที่มีหมายเลขทางหลวงจำนวน 4 หลัก ซึ่งในช่วงเวลากลางคืนมีประชาชนผู้ใช้ทาง สัญจรปริมาณน้อย

(2) บริเวณพื้นที่ที่ปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องไม่เป็นพื้นที่จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย บริเวณคอขวด คอสะพาน จุดกลับรถ จุดอับ หรือจุดบังการมองเห็น หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

(3) เป็นพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอสำหรับนำทาง หรือแจ้งเตือน ให้ประชาชนผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้าและเพิ่มความระมัดระวังตามความจำเป็น ในพื้นที่ที่มีการพิจารณาปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ที่ปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง สมควรต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจรหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมได้

ข้อ 3 แนวทางปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ใช้วิธีการปิดไฟฟ้าแสงสว่างบางช่วงบนทางหลวงแผ่นดิน ในช่วงเวลากลางคืนในจุดที่สามารถดำเนินการได้

(2) กำหนดช่วงเวลาปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. หรือช่วงเวลาอื่นตามความเหมาะสมของพื้นที่

(3) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ให้สามารถพิจารณาการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติได้ทันที

ข้อ 4 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ข้อ 5 ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 6 ให้รายงานผลการดำเนินการให้ อธิบดีกรมทางหลวงทราบ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศา อธิบดีกรมทางหลวง

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

