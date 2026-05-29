ข่าวต่างประเทศ

นักบิดวัย 33 ปี เสียชีวิตในการแข่ง Isle of Man TT การแข่งที่อันตรายที่สุดในโลก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:17 น.
78

แดเนียล อิงแกรม นักบิดวัย 33 ปี เสียชีวิตในการแข่ง Isle of Man TT การแข่งที่อันตรายที่สุดในโลก ซึ่งนับจากการแข่งขันมีแค่ 3 ปีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า แดเนียล อิงแกรม นักแข่งรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ขณะเข้าร่วมการคลอริฟายในการแข่งขัน Isle of Man TT (Tourist Trophy) การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุด

โดยนายอิงแกรม ประสบอุบัติเหตุที่โค้งโดแรนเบนด์ ซึ่งถูกตั้งตาม บิล โดแรน ที่เคยประสบอุบัติเหตุที่โค้งนี้มาสองครั้ง ในปี 2493 และ 2495 ซึ่งนายโดแรนรอดชีวิตมาได้

ขณะที่ผู้จัดการแข่งขันได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายอิงแกรม อย่างไรก็ตามการแข่งขันจะดำเนินต่อไป

ภาพประกอบการแข่งขัน

ทั้งนี้การแข่งขัน Isle of Man TT ถูกยกว่าเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุด เนื่องจากสนามการแข่งขันนั้นแข่งบนเกาะไอล์ออฟแมน และเป็นถนนสาธารณะ และตลอดสองข้างทางมีทั้งกำแพงหิน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ รวมถึงเหว ซึ่งหากนักแข่งพลาดมีโอกาสสูงที่จะชนกับสิ่งของเหล่านี้

นับตั้งแต่ Isle of Man TT เริ่มการแข่งขันมา หากนับตั้งแต่ปี 2480 มีเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้นที่ไม่มีผู้เสียชีวิต คือปี 2525, 2567 และ 2568 ไม่นับรวมปีที่ไม่มีการแข่งขัน เช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและโควิด-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

12 นาที ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

17 นาที ที่แล้ว
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ข่าวดารา

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

18 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

36 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

38 นาที ที่แล้ว
มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ ดัน 10 นโยบาย “เมืองแคร์คน”

59 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน? ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จรวด New Glenn ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์ ข่าวต่างประเทศ

จรวดของ Blue Origin ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา ชายเสื้อดำ อ้างขับรถแทน ผอ.สำนักสืบสวนฯ ชนไรเดอร์ดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง ข่าว

ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดน เคาะ 48,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วันสุดท้าย เหลือ 4.2 ล้านสิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลกางตัวเลข มีคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส แล้ว 26 ล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม ข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิตาลีซ่อม แผ่นโมเสก “อัณฑะวัว” ถูกนักท่องเที่ยวขยี้ หลังเชื่อว่าทำแล้วโชคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัส จุฑารัตน์ ฉะร้านทองขู่ฟ้องอ้างเงินขาด 3 หมื่น ข่าวดารา

นัส จุฑารัตน์ เดือด! หอบเงิน 7 แสนซื้อทอง ร้านทวงเงินขาด 3 หมื่น-ขู่ฟ้อง ยินดีจ่ายเพิ่ม หากมีหลักฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง &quot;อัลลอฮุอักบัร&quot; ตร.ชี้ &quot;ก่อการร้าย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง “อัลลอฮุอักบัร” ตร.ชี้ “ก่อการร้าย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา ข่าว

ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่ ข่าว

เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า วิจารณ์จี้รัฐบาลตอบ โครงการแลนด์บริดจ์ สุดท้ายใครได้ผลประโยชน์?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน ข่าว

ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 29 พ.ค. 69 จับตาเปิดตลาด หลัง 28 พ.ค. ร่วงหนัก เปิดเช้าลบ 1,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. 69 เด้งแรง ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:17 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button