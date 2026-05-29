นักบิดวัย 33 ปี เสียชีวิตในการแข่ง Isle of Man TT การแข่งที่อันตรายที่สุดในโลก
แดเนียล อิงแกรม นักบิดวัย 33 ปี เสียชีวิตในการแข่ง Isle of Man TT การแข่งที่อันตรายที่สุดในโลก ซึ่งนับจากการแข่งขันมีแค่ 3 ปีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า แดเนียล อิงแกรม นักแข่งรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ขณะเข้าร่วมการคลอริฟายในการแข่งขัน Isle of Man TT (Tourist Trophy) การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุด
โดยนายอิงแกรม ประสบอุบัติเหตุที่โค้งโดแรนเบนด์ ซึ่งถูกตั้งตาม บิล โดแรน ที่เคยประสบอุบัติเหตุที่โค้งนี้มาสองครั้ง ในปี 2493 และ 2495 ซึ่งนายโดแรนรอดชีวิตมาได้
ขณะที่ผู้จัดการแข่งขันได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายอิงแกรม อย่างไรก็ตามการแข่งขันจะดำเนินต่อไป
ทั้งนี้การแข่งขัน Isle of Man TT ถูกยกว่าเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุด เนื่องจากสนามการแข่งขันนั้นแข่งบนเกาะไอล์ออฟแมน และเป็นถนนสาธารณะ และตลอดสองข้างทางมีทั้งกำแพงหิน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ รวมถึงเหว ซึ่งหากนักแข่งพลาดมีโอกาสสูงที่จะชนกับสิ่งของเหล่านี้
นับตั้งแต่ Isle of Man TT เริ่มการแข่งขันมา หากนับตั้งแต่ปี 2480 มีเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้นที่ไม่มีผู้เสียชีวิต คือปี 2525, 2567 และ 2568 ไม่นับรวมปีที่ไม่มีการแข่งขัน เช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและโควิด-19
