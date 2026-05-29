ดร.โจ ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ ดัน 10 นโยบาย “เมืองแคร์คน”
ดร.โจ ชัยวัฒน์ ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ ดัน 10 นโยบาย “เมืองแคร์คน” เผยไม่มีแผนจะติดป้ายหาเสียงของตนเอง
นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้ว่าสมัครลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. หมายเลข 10 จากพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าทางพรรคประชาชนได้ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ เช่นพื้นที่แยกอโศก สยาม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น
โดย ดร.โจ ดันนโยบายเมืองแคร์คน พร้อมระบุว่า “กรุงเทพเต็ม 10 ด้วย 10 นโยบายเต็มเมือง เพื่อเมืองที่แคร์คน
เราการันตีค้าขาย ไม่ต้องจ่ายส่วย
เราจะแก้ปัญหาใบส่งตัว ใช้บัตรทองหาหมอ ไม่ต้องรอนาน
เราจะดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรี จ้างคนดูแล 5,000+ ตำแหน่ง
เราจะทำเรือเมล์ในคลอง การสัญจรทางน้ำต้องกลับมาฮิต
เราจะเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงวัย 10 แห่งใกล้ชุมชน
เราจะเพิ่มเส้นทางรถเมล์ เชื่อมรถไฟฟ้า มีหลังคาหลบแดดฝน
เราจะลอกท่อ 100% ทุกปี จบปัญหาน้ำรอระบาย
เราจะสนับสนุน SMEs ซื้อของร้านค้ารายย่อย ได้ลุ้นรางวัล
เราจะให้เช่าที่พักราคาถูกในเมือง
เราจะเชื่อม CCTV รัฐ-เอกชน ใช้ AI ป้องกันอาชญากรรม 24 ชม.”
ทั้งนี้ ดร.โจ เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงครั้งนี้ จะไม่มีการติดป้ายหาเสียงของตนเอง แต่จะยังมีป้ายของผู้สมัคร ส.ก. แต่จะติดในจำนวนจำกัด เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ลดปัญหาป้ายกีดขวางทางจราจร และลดการใช้ทรัพยากร โดยจะใช้สื่ออื่นๆ แทน เช่น ไวนิลผ้าใบติดตามตลาดและชุมชน แผ่นพับ ใบปลิว บิลบอร์ด รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม
- ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ
- ส่องเบอร์ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ชัชชาติ เบอร์ 9-ดร.โจ เบอร์ 10
ติดตาม The Thaiger บน Google News: